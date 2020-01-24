殘忍飼養員剃鬚刀切小狗耳變「更兇猛」抬價　7萬蚊賣給歌手球星

動物無辜，但總有人因一己之私利而殘忍對待！英國一名34歲飼養員以剃鬚刀等工具將鬥牛犬耳朵切割「整形」，令牠們看起來「更兇猛」，以便提價至數萬港元售予歌手、演員及球星等名人圖利；殘忍飼養員最終承認7項控罪，被判禁止飼養動物15年。

車房變手術室 恐無麻醉下動刀

英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）去年1月30日聯同執法單位突擊搜查沃里克郡（Warwickshire）一處住所，在花園一個經改建的車房內發現8隻美國鬥牛犬，其中一隻更育有11隻小狗，當中兩隻小狗被標價7000鎊（約7.1萬港元）待售；屋主戴維斯（Simon Davis）被指飼養及出售7隻幼犬，價錢介乎3000至7000鎊，這些狗隻的耳朵被剪，以使其看起來「更兇猛」。

當局又在戴維斯的住所搜出剃鬚刀等「耳朵修剪工具」，以及鑷子及針筒等外科手術用品。RSPCA指出，無法得知戴維斯在手術期間有無使用麻醉藥物，以及狗隻在手術後有否獲適當地緩解痛楚。

戴維斯還試圖購買耳朵模版，以便切割出「均勻形狀」的耳朵。當局又在他母親住所附近發現包括兩隻懷孕雌犬在內的9隻美國鬥牛犬，當中6隻的耳朵被剪短；估計戴維斯繁殖及出售狗隻已接近3年，換言之，他飼養過的狗隻可能多達數百隻。

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女歌手Leigh-Anne Pinnock曾幫襯

根據英國《動物福利法》，除非出於醫療原因，否則該等殘酷的手術均屬非法行為。一旦被買家問及為何狗耳經過裁剪，戴維斯會訛稱狗隻是從美國運過來以推卸責任，並聲稱已支付了巨額運輸費和進口稅。

案情顯示，不少名人向戴維斯買狗，女團Little Mix的歌手Leigh-Anne Pinnock與其男友、英超球隊屈福特前鋒格雷（Andre Gray），曾購入一隻名叫Kyro的幼犬；劇集《英倫玩咖日記》（Geordie Shore）演員查莫斯（Aaron Chalmers）則買過一隻名叫Lenny的狗；戴維斯會以名人作為「生招牌」，在社交媒體上載大量幼犬的照片。

裁判官斥責戴維斯以動物的痛苦來獲取經濟利益，這種大規模的商業操作違背了動物福利。戴維斯被控7項罪名，去年12月17日在納尼頓（Nuneaton）裁判法院承認罪行，周三（22日）被判入獄18周，緩刑12個月，禁止飼養動物15年，並要完成160小時社會服務，支付RSPCA逾一萬鎊的費用，以及向受害者賠償115鎊。

RSCPA指出，戴維斯損害了狗隻的健康及行為，有關手術不但令狗隻痛苦，還可能出現感染及併發症。RSCPA強調，絕對不能因「美容」目的而傷害狗隻，同時敦促公眾不要購買耳朵破損的狗隻，如有疑問可向當局報告。