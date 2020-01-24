【武漢肺炎】網傳吸煙飲酒可抗疫　央視主持闢謠：這謠言太Low了

湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，內地至今確診830宗，25人死亡，接連「封城」的消息令市民人心惶惶。網上瘋傳多個謠言，有指吸煙在2003年抵抗SARS時起了作用，甚至流傳一張國家衛健委高級別專家組組長鍾南山的電視訪問截圖，寫道「飲高度酒對抗冠狀病毒」，以致需由中央電視台節目和《人民日報》等官媒闢謠，指出圖片為刻意改圖，而「吸煙喝酒可抵抗疫情是謠言」更一度登上微博熱搜，央視主持白岩松也批評說「這謠言太Low了」。

央視節目《新聞1+1》日前闢謠稱，「吸煙喝酒可抵抗疫情」的說法只屬謠言，鍾南山的電視訪問截圖也只是改圖。（央視影片截圖）

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央視《新聞1+1》主持白岩松在周三（22日）節目中，報道一則網上傳言，表示傳言有指吸煙在對2003年抵抗SARS時起了作用，故對今次新型冠狀病毒同樣有效，「但很快就被專家給闢謠了，因為它有點太Low（低級）了」，他批評謠言出自煙民，並只是為了「給自己吸煙找理由」。據《人民日報》微博帖文，指明吸煙會降低身體抵抗力和增加感染機會，不幸染病時出現重症的風險也更大。

白岩松繼而引用一張鍾南山的電視訪問「改圖」，畫面標題為「戴口罩還是有用的」、「飲高度酒對抗冠狀病毒」，白岩松隨即轉述中國工程院院士、傳染病診治國家重點實驗室主任李蘭娟的訪問，稱對方所述的是用75%醫用酒精擦拭手機等經常接觸的物品，便能有效消毒，而非提倡「飲酒殺菌」。

不少內地網民也紛紛轉載該節目內容，「拜托了用腦子想想啊」、「這個時候造謠的應該從重處罰，最怕無知的人亂傳」，又認為長者較少用微博，當局必須反覆宣傳才能闢謠，「不要高估我們的教育普及率，專科加本科只有8%，得反覆說才行」。

（央視）