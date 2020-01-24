【武漢肺炎】病毒入眼或受感染？　網民重推超防禦烏蠅鏡太空外套

武漢肺炎疫情持續擴散，連國家衛生健康委員會專家組成員王廣發也染上新型病毒，他更透露自己有可能是因沒有配備防護眼鏡而受感染，不少人因而質疑只戴口罩是否足夠，還是要再配戴眼罩防病毒入眼。有網民在facebook轉載一張東鐵車廂內的照片，只見有乘客穿着一件猶如「幪面超人」的超級密實外套，只要拉上拉鏈就能包實整個頭部，雙眼也不暴露於人前，笑言這造型達到「絕對防禦」的效果。

照片早已於2016年出現，當年這件「蒼蠅眼鏡禦寒大衣」亦哄動一時。（網上圖片）

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該網民在fb群組「巴打絲打 Facebook Club」分享照片，只見相中乘客穿着一件由頭到腳包到實一實的羽絨外套，連背後帽子都可以拉上拉鏈，而眼部位置則設有兩片透明膠片，變成烏蠅眼，外型激似《星戰》系列裏的帝國風暴兵，或是幪面超人的造型。他在帖文中問「借問聲邊度有得買」，又笑指「上太空都得」。

其實這張照片早已於2016年出現，當年這件「蒼蠅眼鏡禦寒大衣」亦哄動一時，在淘寶網有售，並以極度禦寒為賣點，約300元人民幣。有網民則指幾年前的確穿過，「拉晒拉嘅幾秒就會濛晒乜都睇唔到，真係幾保暖」，亦有人指出此款式對防疫沒有作用，「係滑雪款嚟，口罩係布質地，隔唔到病毒啦！」

早前到武漢視察後確診感染病毒的北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任醫師王廣發，曾指出自己曾到訪武漢數家醫院的隔離病房，自己當時雖有佩戴N95口罩，但無戴防護眼鏡。其後出現左下眼瞼的輕微結膜炎，他懷疑病毒經由結膜進入體內，然後擴散至全身。 （網上圖片）

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雖然病毒入眼有機會受感染，不過醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生早前則指，公眾毋須戴眼罩，反而應該勤洗手及用潔手液，「因為好多時係因為無洗手去摸眼。」。