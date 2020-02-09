武漢肺炎│網民拍賣網跪求「良心價」口罩　 CSI、理的徵求價係…

俗稱「武漢肺炎」、中方暫命名為「新冠肺炎」的新冠狀病毒肆虐，香港人人四出撲罩自救，HKTVmall官網多次發售「理的」成人口罩，一盒30個售65元，頓時惹來全城搶購；而屈臣氏、萬、卓悅、莎莎等多家連鎖店，亦以平實價錢發售口罩，但貨源仍供不應求。 口罩荒下，口罩價格不斷被炒高，港人常用的拍賣平台「Carousell」及「Yahoo！拍賣」出現不少徵求口罩的帖文，不少網民跪求「良心價」口罩，其中非公開發售、懲教署生產的CSI口罩，每盒50個有人開價250元；而每盒30個的「理的」口罩則有人開價200元；被視為「品質保證」的日本口罩身價更高，徵求價約每個10元。不過，買家的徵求價較一般賣家索價有大段距離，能否成要看有否「良心賣家」出讓。

【買家求罩】有網民開價200元想收購懲教生產的CSI口罩。（Carousell截圖）

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記者翻查拍賣平台「Carousell」及「Yahoo！拍賣」帖文，發現不少買家都想徵收口罩，有人在帖文中「動之以情」，指家中老少無法買到口罩，希望賣家以「良心價」轉讓，平均開價150至200元希望買到一盒50個的口罩。

不少買家講明想要被港人瘋搶的「理的口罩」，該品牌貨品每盒30個，HKTVmall官網售價每盒65元，每次開售都被秒殺，不少人失望而回。拍賣網有買家開價100至220元收購，亦有人呼籲賣家私訊提供價錢。據了解，「理的口罩」在坊間的炒價達300元以上，跟買家的目標良心價頗有距離。

【買家求罩】有網民開價每盒250元收購懲教生產的CSI口罩。（Carousell截圖）

另有買家公開收購懲教署生產的CSI口罩，開價每盒200至250元，該款口罩雖未有公開發售，但政府發言人證實在疫情發生前有向一些非政府機構供應口罩，是否有人可拿出來發售則未得知。不過，有網民指網上不時出現發售CSI口罩的帖文，因CSI口罩貨源歸邊，加上交易時惹人注目，就算私下向陌生人轉讓亦拍執法機關或新聞機構「放蛇」，所以不信有人會公開拍賣或膽敢賣給陌生人，故相信是「有價無巿」，更甚者可能是有騙徒乘機詐騙。

【賣家開價】有網民在拍賣平台賣日本三次元口罩，一包7個作價220元。（Yahoo！拍賣截圖）

而日本口罩是許多買家的收購目標，買家開價每個約10元，但一包5個的超快適口罩賣家多標價90元以上，而7個裝則標價百元以上；而白元快適口罩一盒30個裝開價約420元、60個裝開價最少800元；著名品牌三次元口罩5件裝有人開價130元、7件裝有人開價高達220元、30個裝則最少索價500元。

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不少買家則貼圖說出苦衷，有自稱學生之前買家稱早前已被騙數百元，而一家5口已沒有口罩，跪求賣家以200元左右的價格賣一合口罩給他，強調「我是自己用的，絕不是轉賣」，但不知是否會有良心賣家願相助。