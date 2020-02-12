【家長注意】公園滑梯放刀片害台爸手縫3針　警查CCTV拘惡作劇男

遊樂場是小朋友放電的好地方，但有人竟惡作劇放置危險物品令他人受傷。早前一名台爸帶子女到當地板橋區一公園遊玩，示範溜滑梯給孩子看時竟意外割傷手，即時血流如注，一看才發現滑梯的扶手位置疑被惡意貼上刀片，送院後須縫3針。

一名台爸帶子女到板橋區一公園遊玩時，被插於滑梯扶手位置的刀片割傷，事件引起網民討論。（fb專頁「我是板橋人」圖片）

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受傷台爸於facebook發文，稱早前帶子女到板橋區的永豐公園玩耍，為了安全自己親身示範溜滑梯給孩子看，沒料一滑下來左手即感劇痛，血流如注，一看才知到遭割傷，鮮血甚至濺到滑梯上。他查看滑梯，發現扶手位置竟被人插上刀片，僅露出約1cm的刀鋒。

台爸割傷後血流如注，送院須縫3針，鮮血甚至濺到滑梯上。（fb專頁「我是板橋人」圖片）

台爸隨即前往求醫，經診斷後須縫3針，他直言幸好孩子沒有受傷，懷疑有人刻意放刀片傷人，感到非常憤怒，於是報警。當地警方接報後即查看公園閉路電視，發現放置刀片的是一名20歲年輕男子，他於上周五（7日）與朋友到公園聊天時拿出刀片刮滑梯扶手，後來刀片卡在扶手上，未有拿走便離開。

台灣傳媒報道，警方確認男子身份後將其拘捕，而男子亦表示對意外傷人深感抱歉。事件引起網民討論，不少家長狠批被捕男子，「我的天這人也太反社會了吧」、「太變態了」、「是在幹嘛啦！吃飽太閒是不是」、「好可怕喔！溜滑梯從來都沒想像過會有這種危險性」。

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