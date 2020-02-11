【武漢肺炎】婆婆漏帶證件被拒買口罩　台警不忍心一個善舉被爆讚

武漢肺炎疫情持續擴散，台灣於上周四（6日）始落實醫療口罩購買實名制，新竹市政府不但派出108人小組駐守當地108間藥局，更派出當地警方到現場維持秩序。有網民周一（10日）於facebook撰文，表示看到一個婆婆因為帶錯證明文件，結果浪費數小時排隊買口罩，有位熱心警察見狀即拿出自己備用的新口罩，送給婆婆讓她不用空手而回，獲網民大讚好有愛。

有網民周一（10日）於facebook撰文，表示看到婆婆因為帶漏證明文件，結果浪費數小時排隊買口罩，有熱心警員見狀即送贈自己的備用口罩，獲網民大讚好溫暖。（fb截圖）

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網民於fb群組「新竹大小事」撰文，表示周一早上於台大醫院附近的藥局排隊等待買口罩，當時排在前一位的婆婆似乎站得太久，突然感到身體不適，在場一名姓卓的警員見狀即拿了椅子讓婆婆稍作休息。

後來輪到婆婆購買口罩，店員卻發現她只帶了身份證，沒帶健保卡，店員只能拒絕讓她購買。婆婆非常無助，白白浪費了數小時排隊。警員不忍婆婆空手而回，即主動送贈身上自備的新口罩給她，樓主目到暖心一幕，不禁大讚：「在這個時期，看到這行為讓我覺得很感動，原來這個社會上還是有溫暖。」

當地警局亦就此事於fb專頁發帖，「該名員警係本所卓姓員警，為能使各位市民順利於各大藥局購買口罩等防疫用品，本所編排員警於現場維持秩序，感謝市民朋友之鼓勵」。不少網民大讚該名警員非常熱心又好人，「給需要的人先用、你先領我ok」、「有愛心」、「感動」、「台灣人真的很暖心」。

（fb群組「新竹大小事」）

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