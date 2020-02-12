《鬼怪》出道25歲女星突病逝　追星網民悲痛：這年太多星星殞落了

韓國娛樂圈再傳噩耗，在大熱劇集《鬼怪》中出道的25歲女星高秀晶，突然因病逝世，令人驚訝；不少網民都感慨， 過去一年韓國娛樂圈「實在太多星星殞落了」。

高秀晶曾參演電視劇《所羅門的偽證》，一場追悼會上念追悼文的劇情，也給觀眾留下深刻印象。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

在《鬼怪》中高秀晶飾演的女鬼在第二集中出現，劇中女主角飾演的鬼怪新娘池恩卓能夠看到鬼魂，她一次在街頭遇到4名女鬼，高秀晶為其中之一，當時扮演女鬼的她沒有對白，只靜靜地聽女主角與婆婆鬼魂說話，但清純外表已獲關注。

至今出道4年，高秀晶還出演過防彈少年團的首爾宣傳曲《WITH SEOUL》MV，扮演防彈少年團的粉絲，她亦曾參演電視劇《所羅門的偽證》，一場追悼會上念追悼文的劇情，也給觀眾留下深刻印象。

在大熱劇集《鬼怪》中出道的25歲女星高秀晶，突然因病逝世，令人驚訝。（網上圖片）

2019年離世的韓星：

她的IG最新更新在去年聖誕節前夕，分享了多張與朋友合照的即影即有照片，她的死訊傳出後，不少網民都湧到這個帖文下哀悼，祝願她早日安息。其所屬經紀公司確認她的死訊：「高秀晶不久前因病去世，希望大家能夠永遠記著曾經用燦爛笑容點亮世界的她，願故人安息。 」

不少熱愛韓星的網民都大感悲痛，直指過去一年韓國演藝圈實在太多令人傷心的消息，2019年離開人世的韓星包括具本林、全美善、雪莉、具荷拉以及車仁河，他們的死訊同樣來得突然，令人措手不及，「這一年實在太多星星殞落了，令人很心痛。」

+ 2