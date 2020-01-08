韓女星玩桶船咖啡杯　狂野時速旋轉揈落水　主持傻眼：是拍電影嗎

韓星咸素媛去年嫁給小18歲大陸「高富帥小鮮肉」網紅陳華，日前在《妻子的味道》帶著奶奶到越南一起旅行，怎料在體驗「桶船旋轉咖啡杯」的時候，她直接被甩到水裡，讓棚內主持人看得傻眼。

一開始先由陳華去體驗，玩得盡興又主動要求船夫提升速度，雙手緊抓著船緣享受著速度和旋轉，突然成了和船夫之間的對決最後在媽媽懇切的「OK了！OK了！」聲之中順利結束，為了接下來要來坐的妻子還幫忙舀水出去，可見用心與體貼。

韓星咸素媛早前在《妻子的味道》帶著奶奶到越南一起旅行。（《妻子的味道》截圖）

而到了咸素媛時，本身就很HIGH的她才剛上船就放飛自我不停左右甩動長髮，讓棚內主持人也笑說「真的好誇張」，開始旋轉後原本固定左右動的頭也被甩力弄得無法控制，眼見船晃動得越來越厲害，奶奶又開始喊著「OK了！OK了！」棚內主持人看到船內攝影機的視角也忍不住大喊：「太可怕了吧！有夠可怕的！」

棚內主持人也忍不住大喊太可怕了。（《妻子的味道》截圖）

沒想到就在這時候，咸素媛整個後倒飛到水裡，棚內主持人瞬間說不出話來，張大嘴巴只能喊著：「怎麼會！怎麼會！沒事吧！」陳華看到老婆被甩到水裡瞬間起身想要跳進水裡，結果被船夫和媽媽制止，但他不停說著「自己一定要去」，趁著縫隙馬上就跳進水裡。

韓女星咸素媛不時在網上分享美照。（IG@ham_so1）

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棚內主持人看到這幕也忍不住讚嘆：「陳華真帥」、「在拍電影嗎」，後製還特別配上雲妮侯斯頓深情歌曲《I Will Always Love You》，讓原本驚險的場面又突然變得搞笑。網友看完影片都說，「這一家人真有趣」、「其實不能笑才對，但怎麼這麼好笑」、「明明不該笑，但我笑到哭了」，也有人擔心：「被這樣瘋狂旋轉後飛進水裡該有多暈多痛苦啊？而且那個水看起來也不是很清澈。」

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