武漢肺炎丨慈善團體派口罩入住戶信箱　網民大讚公平兼免長者排隊

新型冠狀病毒（武漢肺炎）影響下香港一罩難求，不時都見到大批市民站於街上排隊數小時只為領籌購買口罩。抗疫期間，多個財團及慈善團體均捐錢助買防疫物資，其中榮華慈善基金早前表示會在長康邨及田灣邨派發口罩。有青衣長康邨居民昨日發文指收到基金派發的口罩，大讚工作人員直接將口罩放進住戶信箱的做法，既能「人人有份」，亦可避免長者辛苦排隊。

有慈善團體向青衣長康邨住戶派發口罩，將口罩直接放進信箱的方式獲居民大讚。（fb群組「青衣街坊吹水會」圖片）

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有居於長康邨二期的居民昨於facebook群組「青衣街坊吹水會」發文，指已收到由榮華慈善基金派發的口罩，並大讚派發的方法值得參考。樓主指，回家時得知每戶的信箱都放有一包口罩，雖然每戶只有數個，但認為這方法非常公平，做到人人有份，亦可免卻長者排長龍等候，「點解咁簡單方法啲人都唔識用，仲要啲老人家排隊或者上樓逐家逐戶有人先派」。

青衣區議員徐曉杰指，工作人員會將口罩放到信箱最入，並已吩咐房屋署提點保安注意，避免有人多取。（徐曉杰fb圖片）

從樓主上載的相片可見，約5個口罩以透明密封膠袋包裝，連同印有防疫資訊的傳單一同放於住戶信箱內；亦有居民指從直播看到工作人員有確保口罩數量正確，「佢哋係一次過放入去，再拍入信箱內，咁做係唔會遺漏任何一戶」。青衣區議員徐曉杰亦於fb專頁上載工作人員派發口罩的相片，指他們會將口罩放到信箱最入，並已吩咐房屋署提點保安注意，避免有人多取別人的口罩。

該區居民大讚放信箱派發口罩的方法，指口罩數量不多，但可解燃眉之急，同時不會令長者為口罩辛苦排隊，「最好嘅方式，唔使幾點幾點去排隊！又唔使驚有排隊黨」、「安排好好喎，唔洗浪費一個口罩落街去排一個口罩」、「咁樣做幾好，避免咗排隊多人聚集容易交叉傳染」。

不過有居民則擔心有人會貪心取了別家的口罩，認為可用登記領取垃圾袋的方式派發，「好似攞垃圾袋咁，憑紙仔攞口罩，攞完蓋返個印仔，冇紙仔就登記租戶證，保安員做多少少就是了」。

+ 13 + 12 + 11