武漢肺炎│宜蘭百年酒廠急民所急　首次停產紅露酒改製防疫酒精

為應對新型冠狀病毒肺炎，不少人連日到處撲口罩和其他消毒用品，台灣同樣出現消毒酒精搶購潮，為應付急增需求，宜蘭一間專門出產紅露酒的老牌酒廠暫停原有生產線，逾百年以來首次改產消毒酒精協助防疫。員工指能成為防疫工作一員，對百年酒廠來說，別具意義。

宜蘭百年酒廠停產紅露酒，改製酒精助防疫。（華視新聞）

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宜蘭酒廠成立於1909年的，已超過110年歷史，主要生產以紅麴當酵母的紅露酒，每個月銷量達2萬打，約24萬瓶。為了全台民眾的防疫需要，酒廠首度停下紅露酒的生產線，改用來生產75度的消毒酒精，每瓶600毫升預計每天可生產4.2萬瓶。

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最特別的是酒廠所用的酒精包裝瓶，就地取材沿用了紅露酒、紹興酒方型的玻璃瓶，瓶身特別貼了警告貼紙提醒民眾別當成酒喝下，生產後則會交由台酒公司統一分配發售。

酒廠員工透露，宜蘭酒廠日治時期成立以來，幾乎只生產紅露酒，這次為了防疫，轉而投入酒精生產，成為百多年來的頭一次。宜蘭酒廠現時庫存的紅露酒有一萬打，合計12萬瓶，估計可供約半個月銷量使用。酒廠員工認為，生產線隨時都能調整，對業績影響不大，疫情當前都希望為社會盡一份力協助防疫工作。