新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）影響多時，近日內地開始有工廠及辦公室復工。有老闆為了保護上班的員工，特意花18.5萬人民幣（約20.6萬港元）在微信找人代購口罩，但送來的竟是幾條樹枝，令他十分氣憤。當地警方接案後迅速破案，並將疑犯拘捕，指疑犯與多宗口罩詐騙案有關。

當地公安只花約兩天就偵破口罩騙案。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

浙江新昌一間企業的老闆張先生急需張羅口罩，讓員工復工後有口罩防疫，他於本月1日經朋友介紹以微信聯絡一位賣口罩的人。兩人商議好價錢及數量後，張先生轉帳貨款給對方，對方給他一個速遞單號。

不過數天後，對方向張先生說口罩漲價了，於是他又轉帳差額給對方。數天後，張先生發現口罩一直沒有發貨，於是就催促對方盡快發貨，對方卻回答指來不及發貨。

至本月8日，張先生又收到一個速遞單號，貨物終於11日送到，不過張先生拆開包裹後十分錯愕。他說當時收到一個小盒，「折開一看，裏面全是樹枝，一下子損失了18.5萬元」。張先生同日報警，說現在是非常時期，口罩對企業很重要，這次買不到口罩還要損失十多萬，覺得十分憤怒。

+ 25 + 24 + 23

當地警方花約兩天，在13日就偵破騙案。警方表示他們與反詐騙中心及河南警方合作，成功拘捕涉案人安某，經初步調查發現他與多宗口罩詐騙案有關，涉及款項龐大。不少網民都批評騙子發災難財，極之不要得，但亦有人認為公司花十多萬買口罩極之大意，令騙子有機可乘。

（綜合）