武漢肺炎│韓國大邱重災如死城　超市搶糧café禁新天地教徒進入

韓國（南韓）新冠肺炎確診病例周五（21日）暴增至204宗，單日新增100宗。大邱市新天地教會一名61歲婦人疑為「超級傳播者」，與教會有關的確診者達126人，市長權泳臻呼籲市內250萬市民不要外出，大邱市列傳染病特別管理區。大邱居民人心惶惶，街道死寂如空城，超市出現糧食及日用品搶購潮，中心商圈人迹罕至，有商店更在門口貼告示，表明「新天地（教徒）禁止出入」。

大邱出現疑似「超級傳播者」，她曾發病時兩度離開醫院參加新天地大邱教會聚會。市內有商店在門口表明「新天地禁止出入」。（daegunow）

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韓國政府今日（21日）公布新增100名確診者中，大邱和慶尚北道地區佔83宗；新增的85宗與疑似「超級傳播者」參與的新天地大邱教會有關，導致相關確診人數急增至126人。

由於網上謠傳「封鎖大邱市」的消息，令不安民眾到超市搶購日用品。據大邱居民在社交網站發布的照片，拉麵、米、牛奶、雞蛋和急凍食品等都被掃光，並表示「大邱正處於囤糧階段」、「這種戰爭場面在其他地方不能見到了」。有網民刻意到無人光顧的小型超市，未料同樣空手而回。

超市冷凍櫃被搶購一空。（IG「hunjichan」）

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大邱是次疫情爆發，與61歲新天地女教徒相關，該教會普遍被視為異端教派，疑屬「超級傳播者」的她不適期間兩度離開醫院參加教會聚會，引起不少網民批評。位於商圈的中央路和東城路，有咖啡店更在門外貼出「新天地禁止出入」字條，在網上掀起熱議，「怎麼分辨呢？他們還是自我隔離吧」、「但新天地專用咖啡店很多」。

大邱山格洞一處單人公寓的業主表示連續3個月減租，希望紓緩客的財政壓力。（IG「daegunow」）

不過同在大邱市，亦有好人好事令網民大為感動，有網民發現山格洞一處單人公寓，在周三（19日）貼公告表示，「受COVID-19（新冠肺炎）影響，所有人都處於困難時期。希望您加油，好好照顧健康」，指3月至5月的租金均會減少20%，讓大批網民直指業主「夠霸氣又好人」，呼籲一起全城抗疫。

（綜合）