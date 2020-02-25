武漢肺炎丨僅三分一人復工　內地工廠準備足　花十萬購口罩洗手液

內地春節假期因新冠肺炎影響延長近兩星期，近日各工廠陸續復工。有深圳電子產品工廠的負責人表示，為免交叉感染，公司花逾10萬購買防疫物資供員工使用，亦設立不同的措施更加廠內衛生。負責人指，受疫情影響，廠內只有原本的三分一人復工，令生產線受阻以致貨物未能如期交付，幸好客人亦明白情況。

陳先生指，公司為了復工做足準備，除購買防疫物資，亦要求員工定時量體溫及洗手。（受訪者提供）

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負責管理深圳一電子產品工廠的港人陳先生接受《香港01》訪問時透露，新冠肺炎疫情令大部分工廠均延遲復工日子，其任職的工廠經政府部門審查後，於本月12日復工，成為首批復工的工廠，而大部分工廠亦於23日陸續復工。

陳先生指，公司為了復工做足準備，斥資十多萬從全球搜購防疫物品，每名員工每日均會獲派一個口罩，出入工廠時均要量體溫及洗手。公司亦安排員工分批用膳，食堂以隔板分隔開，膳食也由自助形式轉為獨立飯盒，務求更加衛生。

陳先生說，公司花了逾10萬元準備防疫物資，員工除了要戴口罩及量體溫外，於飯堂用膳時也要隔開避免交叉感染。（受訪者提供）

另外，當地政府亦規定，從湖北省或周邊地區返回工作崗位的員工須先隔離14日才開工。陳指，工人開工時會配合工廠，做足防疫工作，自己亦會注意衛生自保，相信措施暫算足夠及有效。

陳先生透露，雖然獲准復工，但目前工廠上班人數只有正常約三分一，同時因其他配套公司仍未復工，工廠未能取得部分原料，生產線仍受影響，以致未能按時出貨。他指，疫情對公司運作有一定影響，幸好顧客均明白出貨是受疫情影響，「是全國的問題」。

過去數月一直留於內地的他指，曾於東莞、福田及龍江區逗留，認為市面情況不算太緊張，街上人車數目大減，民眾亦較少外出，大家也會注意衛生，「超市也少了人，購物時更舒服」。陳說，起初也會擔心工廠的情況，不過近日他留意到深圳的工廠及社區內的商店也陸續復工，相信情況會有改善。

內地近日陸續復工，為免疫情爆發，大家都各施各法！

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