武漢肺炎丨行山避疫遺滿山垃圾　山友一人執過百口罩鬧爆自私港人

新冠肺炎疫情未有受控迹象，港人紛紛以不同方法避疫。大批市民於剛過去周末趁天氣好到郊外行山，希望呼吸新鮮空氣，不過有市民發現多條行山路線均滿布垃圾，直斥港人毫無公德心，破壞自然環境。有網民日前分享相片，稱有熱心行山友自發於山上清理垃圾，一個人一日內便執到逾百個口罩及近70個煙盒，狠批自私的市民為健康上山卻「搞到個山唔健康」。

有網民分享相片，指有行山人士一日內竟於山上拾到過百個口罩及近70個煙盒，直斥亂拋垃圾行為缺德。（「將軍澳街坊抗疫自救」fb群組圖片）

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有網民於fb群組「將軍澳街坊抗疫自救」分享相片，指有熱心行山人士到山上遠足並沿路執垃圾，單是一個人一日內便拾獲133個口罩及69個煙盒。相片可見口罩與樹葉夾雜堆於地上，旁面則放有一堆大多已被踩扁的煙盒，數量相當誇張。

有網民分享相片時狠批不少港人非常自私，為了個人健康特意到大自然，卻「搞到個山唔健康」，不但令山上塞車塞人，更留下大批垃圾，「一個人嘅力量可以執到呢啲嘢，大家想像個山頭有幾多」。該網民直斥，缺德行為破壞自然環境，「又話唔夠口罩用，為何口罩會掉在山上呢？食煙又唔整熄火種，燒左兩次喇，睇吓你班自私X下次去邊到避」。

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相片引來其他網民熱議，直言看到也感「羞家」，「香港人最弱係自律」、「講咗咁多年都係咁」。亦有人質疑垃圾是為湊熱鬧或只為假日打卡的行山新手造成，「好少見山友邊行邊食煙」、「去郊外無非都係想吸啖新鮮空氣，食煙污染空氣又傷身，學咩人扮有參加健康活動」。