【武漢肺炎】網傳大媽徒手爬10層樓疑為買肉　村委解釋真正原因

武漢由1月23日開始「封城」，至今已超過1個月，但封閉的措施未見放鬆反而愈收愈緊，多個小區都實行團購食物，一般人不可以出門買東西。網上流傳一段影片可見湖北省武漢市一名婦人竟從10樓徒手爬下樓，不少網民說她是為了買肉才會冒險爬樓，不過村委會事後否認，表示女子有精神病紀錄。

該名身穿綠色羽絨外套的女子，從高樓窗戶外緩緩爬下，十分危險。（網上圖片）

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影片在湖北省武漢市黃陂區盤龍城美府明苑拍攝，有微博網民表示「為了出門買肉，女業主從十樓爬下來了」。片中可見，該名身穿綠色羽絨外套的女子，從高樓窗戶外緩緩爬下，十分危險，鏡頭後有一把女童的聲音說「有人爬窗戶」。該名女子之後成功爬到地面，她手上還拿着一袋東西。

對於有指她是為了買肉而爬樓，村委會表示，網傳的並非實情，該女子住在8樓，患精神分裂症，爬窗並非為了買肉。工作人員後來把女子帶到醫院檢查並聯繫了他同住的兒子，女子身體無礙，由兒子帶回家，工作人員也叮囑兒子要好好照顧母親。

工作人員後來把女子帶到醫院檢查並聯繫了他同住的兒子。（網上圖片）

有同一個小區的網民解釋，「我是這個小區的，我們小區有團購，物資充足，最主要沒有封電梯，這個是真的是神經有點問題。」，有網民也透露，雖然該小區實行了封閉管理，但每幢樓並沒有封閉，小區居民在遇到危險時是可以出門的。反而是女子家人擔心她到處亂跑感染病毒，將她鎖在家裏不讓她出門。那天其家人剛好下樓了，才出現這驚險的一幕。有網民就笑言女子身手不凡，「高手在民間，失手在陰間」。

（綜合）