新冠肺炎｜台灣的士司機自製開工防疫裝備　隔開乘客阻止病毒傳播

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情影響下，一眾的士司機們成為染病高危人士之一。有台灣網民在facebook群組「爆料公司」分享，指近日坐上一部「抗疫的士」，大讚司機親手掛上透明膠布，減低乘客及司機之間傳染的風險。其他網民對照片的反應亦十分熱烈，不足一天已經有超過8.5個讚好！

網民分享照片，大讚一名的士司機的DIY防疫設備十分有用。（fb群組「爆料公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

從樓主上載的照片可見，包圍司機位的透明膠布從車頂天花一直垂下到車廂地板，前方則一直延伸至車頭擋風玻璃，將司機位空間完整地分隔出來。而在兩個前座中間原本用來放置小物的位置就放了一個小盤子，「用來給錢找錢避免肌膚接觸」。

樓主透露，以上的防疫設備由的士大哥「全手工自己鑽的」，而且開車時也一直開窗保持通風。她笑言：「今天遇到這個計程車大哥太有才了！遠離武漢病毒的的最佳示範，不讓他紅不行！」

網民亦驚嘆司機的防疫準備，「覺得防疫時期司機大哥這樣做很好，保護自己也保護別人」、「錢要賺，生命也要顧好」，「很棒的司機，保護自己保護客人」。不過亦有人提醒，司機即使隔離了自己也要戴口罩，同時亦要小心金錢成為傳染病毒的媒介，「現在我拿到別人給的錢，也會拿酒精噴一噴」。

↓↓↓ 香港的士司機收入大減，樂觀心態苦中作樂 ↓↓↓

+ 6 + 5 + 4