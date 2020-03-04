玩具BB女裙下藏男兒身　原來公仔大有來頭　邊個國家有得賣？

有網民昨於facebook轉載圖片，戲稱買了一個玩具BB女回家，然而手多多掀起裙子竟發現BB女竟有男兒身，連下體也造得非常仔細，不禁笑問買女得男的情況「其實係咪違反商品條例」，引來熱烈討論。然而有眼利網民發現，該玩具公仔大有來頭，並非製造時出錯，而是刻意造出男兒身、女兒打扮的跨性別造型。

網民在fb群組轉載一個BB女玩具的圖片，掀起裙子竟發現BB女竟有男兒身，引來熱烈討論。（fb群組「on9仔女同盟會 (on9限定)」圖片）

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該網民昨日在fb群組「on9仔女同盟會 (on9限定)」轉載圖片，自稱購入一個BB女玩具，不過打開包裝才發現「貨不對辦」，外表為女孩的玩具，裙下隱藏男性生殖器。

相中可見，留有一頭金色長髮的BB女眼大大面圓圓，穿着背心波點裙，雖然表情不太興奮，但紮起孖辮看起來也算可愛，沒料掀起裙子，脫下白色打底褲後，竟可清楚見到小男生下體。樓主看到此情此境笑問：「其實係咪違反商品條例，你估有冇得退貨？」

網民在fb群組轉載一個BB女玩具的圖片，掀起裙子竟發現BB女竟有男兒身。（fb群組「on9仔女同盟會 (on9限定)」圖片）

帖文引來網民熱烈討論，有人問道「泰國生產？」、「偽娘嚟喎」，另有人反問：「男仔唔可以留長頭髮？唔可以著裙同化妝？」。更有網民指出，男生也可以紮頭髮，「都無話係女仔，男嘅都可以孖辮啫」、「好人好姐點會揭高條裙，證明樓主變態」。

後來有眼利網民揭開真相，指相中公仔其實是個跨性別洋娃娃，曾於俄羅斯西伯利亞的玩具店發售，相片其後被網民瘋傳。相關玩具發售時曾惹起爭議，遭不少家長批評會「教壞細路」，但亦有人認為該玩具的出現能「嘗試改變社會」。

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