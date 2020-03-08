中二學生YouTuber雞丁爆紅靠兩隻Rap歌　可愛率直風格吸4.3萬粉絲

「雞丁」一字突然網上熱爆，其實這是一名香港中二學生的花名，他因為於自己的YouTube頻道（RAYVEL Studios）上載自家製MV《武漢肺炎》及《生活》，結果一夜爆紅，其粉絲數目更急升至約4.3萬人。大批網民力讚「雞丁」年紀小小已懂填詞唱Rap，而且說話幽默，表示他絕對是個有潛質的YouTuber，就連陳法拉及YouTuber「大J」亦有留意他的作品。不過「雞丁」坦言，突然在網上爆紅感到意外，又指：「其實我覺得紅呢，爆完就冇㗎啦。」

最近一香港中二生「雞丁」因為於YouTube上載自家製MV「武漢肺炎」及「生活」，結果一夜爆紅，其粉絲數目更急升至約4.3萬人。（YouTube片段截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

今年13歲的Ray Chan本來是位喜愛游泳的普通中二生，但他在2018年始於YouTube上載片段成為YouTuber「雞丁」，因為欖球教練笑他像卡通人物「四眼雞丁」，因而得名。而其拍片主題多數圍繞中學的日常生活，或是直播打遊戲機，例如「Minecraft」等。

不過家人曾因為不喜歡他拍片，有次偷偷刪掉所有片段，令他一度感到沮喪。但「雞丁」仍無放棄，他稱因為同學的支持及關注，現時持續兼顧YouTuber及學生的身份，無論拍片、剪片亦由自己一手包辦。雖然未算專業，但不少網民表示在片中仍能感受到一個13歲男生的青澀及純真，大讚非常可愛。

今年13歲的Ray Chan本來是位喜愛游泳的普通中二生，但他在2018年始於YouTube上載片段成為YouTuber「雞丁」，因為欖球教練笑他像卡通人物「四眼雞丁」，因而得名。（IG圖片）

最近他更大膽地填詞唱Rap（饒舌），其中一首「生活」rap出多句幽默又洗腦的歌詞，「我行出街又有啲HIGH，走入百佳突然見到陳法拉」、「我行出街又有啲HIGH，走MTR突然見到陳法拉」，歌詞又以13歲男生的身份大談生活態度，「但我生活好完美，生活得完美，你樂觀啲你嘅生活就會好完美」。

結果MV引來陳法拉真人關注，「小朋友你好得意啊！睇完你rap生活都好完美加油！最鍾意你當咗我係你街坊」。對於女神的讚美，「雞丁」亦簡單一句「Hi thanks」回應，完全呈現出他直率不做作的風格。

「雞丁」於社會話題上亦是毫不忌諱，除了嘲諷早前搶劫廁紙案，近日又再推出rap歌「武漢肺炎」，雖然歌詞好像無厘頭，但押韻得來又在訴說作為學生的真實感受，「個病毒喺度令人死，但多咗2 weeks holiday」、「大家會生飛滋，個肺好會癡，就好似沙士，唔敢生BB」。

+ 2

片段其後瘋傳至連登討論區，不少網民大讚他是極具潛質的YouTuber，在填詞方面更是擁有才華，直言是YouTube界的明日之星。就連他支持的偶像YouTuber「大J」更留言稱：「停學太得閒？？」MV至今已獲近33萬人瀏覽，更瞬間擁4.3萬粉絲追蹤，更有網民於維基百科網站特意更新他的資料。

突然成為網上關注對象，「雞丁」於周六亦以「究竟發生咗咩事」為題拍片回應，他表示非常感謝網民分享片段，令更多人認識其作品。不過因為實在有大量粉絲及媒體亦私下傳訊息找他，一時間難以應付。他續認真的指今次爆紅只屬一段短時間，「其實我覺得紅呢，爆完就冇㗎啦，爆完唔會再爆」。

不過仍有大批網民留言力讚他成名之後亦非常謙卑，又鼓勵他要一直保持初心去拍片，「純真得意就係你嘅風格，希望你一直keep落去」、「好欣賞你，加油」、「小小年紀就咁成熟，好難唔支持你，加油」。

（YouTube）

其中一首「生活」rap出多句幽默又洗腦的歌詞，以13歲男生的身份大談生活態度。

+ 3 + 2

最近一首「武漢肺炎」歌詞好像無厘頭，但押韻得來又在訴說作為學生的真實感受↓↓