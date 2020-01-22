剛慶祝7周年　飲食界YouTuber CatGirl疑分手：我曾相信長相廝守

「Hi，又係我CatGirl呀！」90後飲食YouTuber CatGirl與攝影師男友Ken，上周四（16日）剛慶祝拍拖7周年，詎料昨日驚爆分手結束7年情，她在Instagram上載一張男友視覺照，寫道「曾經你讓我相信什麼是長相廝守」，引起大批網民熱議，惟不久後便刪文。事隔一日，Cat Girl在限時動態上載跟Ken的食飯照，未知是否已極速復合？

CatGirl昨日在Instagram上載一張男友視覺照，寫道「曾經你讓我相信什麼是長相廝守」，讓人懷疑她跟拍拖7年的男友Ken分手。（Catgirl IG截圖）

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她又在限時動態用黑底灰字寫上「很痛苦的時候，有誰又會明瞭」。（CatGirl IG截圖）

90後女生CatGirl於2015年開設YouTube頻道「CatGirl貓女孩」，由男友Ken擔任攝影師，影片主打飲食、開箱、直播、Vlog等，頻道至今有逾6.4萬粉絲，男友2年後齊齊出鏡，二人亦愛得癡纏，不時在社交平台曬恩愛。

CatGirl自出道不時被網民抨擊身材，令她大受打擊，但Ken一直陪伴在側鼓勵她，至去年下半年開始反送中運動，CatGirl在地鐵為一名少女挺身而出，阻檔老伯偷拍該少女，更大方自嘲「邊個醜樣得過我呀」，因而被網民封為女神。由haters滿天飛到被捧上神枱，Ken一直陪CatGirl走過高山低谷，上周四（16日）二人更慶祝拍拖7周年，可惜昨日卻傳出壞消息。

CatGirl昨日在Instagram上載一張男友視覺照，寫道「曾經你讓我相信什麼是長相廝守」，更在限時動態（Story）用黑底灰字寫上「很痛苦的時候，有誰又會明瞭」，讓人不禁聯想到二人情變，引起大批網民熱議，惟事後CatGirl極速刪文及Story。

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去年下半年開始反送中運動，CatGirl在地鐵為一名少女挺身而出，阻檔老伯偷拍該少女，更大方自嘲「邊個醜樣得過我呀」，因而被網民封為女神。（CatGirl IG圖片）

網民見狀紛紛表示很婉惜，希望CatGirl樂天知命的性格，令她可盡快走出情傷，亦有人指CatGirl及Ken近日大受歡迎，猜測男方抵不過7年之癢及引誘，最後出軌收場。

事隔一日，CatGirl今日突然在在限時動態上載跟Ken的食燒肉照，未知是否已極速復合？

（綜合）