新冠肺炎│台灣隔離餐竟是神級便當？9張美食照令網民艷羨

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）蔓延全球，為了防止疫情不斷擴大，台灣法規規定，若從中港澳、南韓、義大利、伊朗等第三級警示國家返台的民眾，必須在家裡或指定地點隔離14天，一名網友在社交平台上貼出隔離所的餐點，9種便當菜色都不同，相當豐富。照片一出引起網友們熱烈討論，許多人看了驚艷的大讚：「吃得比我好！」

2月初，247名台商和家屬搭乘專機從大陸返台，回到台灣後所有人都進行隔離觀察，當時傳出有一名台商在微信貼出隔離所提供的便當，一隻滷雞腿搭配魚及5樣小菜，他抱怨這樣的菜色太差，消息一出引起譁然，許多人都痛批這名台商不知足，但隔離所的便當真的有那麼差嗎？一名網友在「爆廢公社」貼出在隔離所吃到的9種便當，有肉有菜有飯，也有涼拌菜色， 類多樣又豐富，讓他不禁好奇想問：「這是隔離所的餐點，大家覺得好不好呢？」

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「怎麼都比我每餐好！」照片一貼出讓網友看了口水直流（點圖放大▼▼▼）

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之前也有報導過各國隔離時所提供的餐點菜色，和台灣一樣，內地、日本、韓國都是提供便當，美國甚至還在戶外辦起自助式用餐，就像是開派對一樣，讓網友忍不住酸說「是在開派對嗎？」、「隔離還用自助式，是想二度傳染嗎？」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】