【fb小知識】讚好專頁畀朋友睇晒好尷尬？　即教你「追蹤」不讚好

在facebook看到喜歡的內容，很多人都會「讚好」該專頁，以更緊貼專頁以後的更新，不過你的朋友其後也可看到你讚好了專頁，如果你因應個人口味想跟進較為特別的專頁，又不想讓朋友知道你讚好了，其實可以只「追蹤＋搶先看」專頁，而不用讚好該專頁。

facebook專頁有「讚好」和「追蹤」兩個功能，用戶讚好專頁後，就會自動追蹤專頁。（facebook圖片）

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facebook專頁有「讚好」和「追蹤」兩個功能，用戶讚好專頁後，就會自動追蹤專頁，但讚好之後用戶個人檔案「關於」會顯示用戶已讚好的內容，另外用戶的姓名或個人資料相片可能會顯示在專頁上，在專頁上亦可以看到有什麼「共同朋友」讚好該專頁。

↓↓↓調整「搶先看」中的優先順序↓↓↓

讚好專頁其實反映了用戶的個人興趣，如果被朋友發現自己讚好了一些非主流的專頁，實在令人尷尬，其實用戶可以選擇不讚好，只追蹤專頁。

追蹤中亦分為「預設」和「搶先看」，用戶最多可選取 30 個用戶或專頁設為「搶先看」，用戶也可調整「搶先看」中的優先順序，排名愈高，出現的帖子就會較多和較緊貼。