電眼日本妹20歲晉身性感女團做Dancer　哄動泳衣照曬深長事業線！

日本是香港人鄉下，日本妹更加是一眾香港男性的理想對象！性感日本舞蹈女團「CYBERJAPAN DANCERS」成員之一的RIO，相信正正就是不少港男「杯茶」。單看RIO的樣子已經令覺得她十分可愛，加上誘人衣着打扮及不時性感拋胸影寫真，網民們的讚好及留言往往都如海嘯般淹至！

RIO是日本性感女團「CYBERJAPAN DANCERS」的成員之一，樣子身材都一級棒。（IG「cjd_rio」圖片）

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來自神奈川縣的RIO只有23歲已經成為舞林高手，她在自我介紹中提到，自己在高中一年班的時候在前輩邀請下加入舞蹈社，正式開始學習跳舞。之後RIO便決定成為舞蹈員，並在19歲的時候自薦加入CYBERJAPAN DANCERS，不過面試落選。RIO之後未有放棄，經過努力練習終於成為團體的一員，至今已經有3年之多。她直言這只是夢想的起點，未來會繼續努力！

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RIO在社交媒體上極之活躍，例如IG上就有多達14萬名支持者，而且他們都十分投入，對偶像照片反應熱烈。RIO既然是Dancer，身形體態當然fit到漏，加上她擅於擺出不同甫士搭配衣物，將自己的身材優勢如下圍和纖腰突顯出來，令粉絲們大飽眼福後血脈沸騰！

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