古巨基妻50歲產子網民祝賀　娛圈40+勇媽好多　有個陀B過程好坎坷

歌手古巨基突然公布升呢為人父的大喜訊，他透露太太Lorraine在美國誕下男B，又上載「古巨B」真人照，引來粉絲和網民恭賀，大讚B仔好可愛。不少人計計數，驚呼比他年長3歲的Lorraine50歲才做新手媽媽，其實圈中高齡媽勁多，林青霞47歲才生孻女，早前黃澤鋒52歲妻子也順利生產，一樣令人驚訝。

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47歲古巨基與比他年長3歲的太太陳英雪（Lorraine）於2014年結婚，守候6年傳來喜訊，去年底Lorraine在美國平安誕下古巨B，令他十分興奮，原計劃年初一公布，惟因疫情而推遲至今才公開，「我會繼續做個好丈夫、好爸爸！」

其實不少圈中女星拚博過後回歸家庭，到做媽媽時不少都已40歲以上，就算是高齡產婦，惟她們懷孕期間精神外貌皆不俗，大多順利生產，產後又極速回復女神身材，令其他孕媽們既羨慕又妒忌。

即睇圈中「40+」女星媽媽！林青霞47歲生細女以外，仲有一個陀B過程好坎坷！

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