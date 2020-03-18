梨泰院Class｜網紅Lowcostcosplay神還原金多美髮型　笑爆網民

由朴敘俊、金多美、權娜拉等主演的改編漫畫人氣韓劇《梨泰院CLASS》即將迎來大結局，除了熱血復仇情節吸引，主角的髮型和衣着風格成為網民熱議。不但男主角朴世路的「栗子頭」成為潮人模仿對象，金多美在劇中的型爆短髮造型亦掀起熱潮，連不時以扮演各種動漫和電影角色的泰國網絡紅人「Lowcostcosplay」亦加入挑戰，用一件超低成本物品模仿黑金「布甸頭」，創意笑爆網民。

金多美在《梨泰院Class》的型爆短髮造型掀起熱潮。（IG「itaewon.class」圖片）

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「Lowcostcosplay」近日緊跟熱潮，在facebook上載自己Cosplay金多美黑金「布甸頭」造型的過程，只見他取出Pocky朱古力味百力滋，並將它們翻轉貼在頭上，無論前面齊陰抑或頭髮長短，亦跟足金多美原版造型，猶如黑金漸變版埃及妖后。為了避免被人評「玩食物」，他其後在留言欄補貼照片，顯示他已將所有「百力滋頭髮」吃掉了。

↓↓↓ Lowcostcosplay神還原金多美造型過程 ↓↓↓

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照片戳中網民笑穴，上載5天至今已經有超過15.4萬個讚好，近4萬次轉發。有網民笑言他比金多美更適合這個髮型，又大讚他「點解你啲Idea永遠都有？」並指看得出他特意塗上紅唇，果然是神還原金多美的神髓。