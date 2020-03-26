87歲婆婆玩《動森》4年日日上線　眼利網民揭竟變埋新作角色？

經營屬於自己的孤島，邀請動物一起住！《動物森友會》（又稱動物之森）新作一推出即深受玩家喜愛，甚至有人因這款遊戲而入坑Switch。美國一名87歲婆婆近日備受外國玩家關注，因為她自2014年入手遊戲前作後，在4年間幾乎天天「報到」，累積遊玩時數長達3580個小時。眼利網民更發現，新作中竟出現與婆婆所用玩家名字相同的動物，紛紛猜測是否任天堂的「小巧思」，向資深玩家致敬。

美國一名年近九十的婆婆由2014至2018年期間，花了超過3500小時玩《動物之森》。（Twitter「phubans」圖片）

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來自美國的漢本斯（Paul Hubans）早在去年1月分享影片，表示他當時替87歲祖母Audrey換新一部「Nintendo 3DS」，發現婆婆原來自2014年12月起，便是《動物森友會》前作、《走出戶外：動物之森》的忠實玩家，4年期間除了生病「缺席」，否則每天都會開機遊玩，累積時數長達3580個小時。

影片中，婆婆開心介紹自己的玩家角色「Audie」，以及其島上的豪宅，甚至記得所有動物朋友的名字、生活習慣等。婆婆的驚人紀錄吸引了一眾《動森》粉絲，並頓時成為外國玩家社群中的紅人。

有外國玩家發現，新作《動物森友會》中一名「狼村民」的名字同是「Audie」。（「Nintendo World Report TV」YouTube截圖）

直至新作《動物森友會》最近在Switch平台推出，有外國玩家便在預告中發現一隻頭頂太陽眼鏡、打扮新潮的「狼村民」，名字竟然同樣是「Audie」，故猜測任天堂設計遊戲時是否有意暗藏彩蛋，以答謝Audrey長期支持。雖然官方仍未回應這個網上傳言，但漢本斯早前在Twitter發帖，表示得知祖母在遊戲中「出現」後非常感動，感謝所有玩家的溫馨留言。

事件在Reddit上引起熱議，網民被這個隱藏彩蛋深深感動，稱很想邀請這名傳奇玩家婆婆到自己的島上遊玩，但最令網民有共識的是，他們認為任天堂應送一台Switch和新的《動物森友會》給婆婆。不過亦有網民錯重點，稱婆婆未必想當一頭狼。

（綜合）