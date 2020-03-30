新冠肺炎丨日本諧星志村健病逝　縱橫娛圈48年　搞笑造型成經典

被尊稱為「日本喜劇之王」、縱橫日本演藝界48年的喜劇泰斗志村健感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎，治療4日至昨晚（29日）11時不治，終年70歲，是當地首位確診及因染疫離世的藝人。志村健自1972年參演綜藝節目，憑多個經典搞笑造型以及不計形象的落力演出，成為日本諧星代表，其主持的多個節目更歷久不衰，播足廿多年，但如今只能成為回憶，長存觀眾心中。

「阿笨契爺」、縱橫日本演藝界48年的諧星志村健感染新冠肺炎數日後急逝，震驚娛樂界。（資料圖片）

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提起志村健，港人最常聯想到的是「阿笨契爺」，《阿笨與阿占》原為其主持的《天才！志村動物園》中的單元環節。節目中志村健身為黑猩猩「阿笨」的契爺，每集都會穿上工人褲父子裝，在鏡頭前抱抱親親，盡顯深厚感情。「兩父子」更曾於節目中以志村健的經典怪叔叔造型上陣，為觀眾帶來雙倍歡樂。

節目播出多年，阿笨亦已介中年，牠未有像契爺般活到老做到老，早已於動物園過着退休生活，而好拍擋阿占則於4年前離世。不過志村健未有忘記契仔，更提攜其4歲大女兒Pudding，與老虎狗阿占的曾孫接班出演節目。

志村健的搞笑功力毋庸置疑，他於1987年便主持個人節目《志村大爆笑》，上演多個短篇喜劇，逗得觀眾哈哈大笑。最令人印象深刻的，就是他於劇中不顧形象，貼上大黑痣於面上扮成的怪叔叔，每次都會無厘頭地騷擾女性，受害女生求救後，就會有一大群人突然出現，接着他便會唱出「我就是怪叔叔～我就是怪叔叔～」的歌詞回答，更會對着鏡頭說「大家一起笑吧！」的台詞。節目播出以來，「怪叔叔」一角一直深受歡迎，成為其經典造型之一。

志村健的搞笑功力毋庸置疑，其「怪叔叔」的經典角色一直深受歡迎。（節目截圖）

另一個極具影響力的造型，就是他塗白全臉、梳起超高髮髻、配上粗冒紅唇及金色和服的「傻瓜殿下」，該角色雖然不時與性感女星合作，仍然深入民心，多年來拍下不少特輯。而「傻瓜殿下」的經典「下把劈手AIN」動作更是無論男女老幼也有印象，奠定國民笑匠地位。

「傻瓜殿下」一角深入民心，多年來拍下不少特輯，而「下把劈手AIN」動作更為人熟悉。（資料圖片）

除此之後，飾演旅社服務生的「曈婆婆」也是日本人眼中的搞笑icon之一，每次想為客人想方法幫忙的「曈婆婆」，總是會搞出災難性後果，惹笑性格印在觀眾心中，影響力不限於日本國內，更衝出亞洲為人熟悉，連台灣藝人陽帆也曾參考模仿成「陽婆婆」，令志村健一名成為「爆笑」的代名詞。

飾演旅行社的服務生的「曈婆婆」也是日本人眼中的搞笑icon之一，奠定志村健國民笑匠的地位。（節目截圖）