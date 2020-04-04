新冠肺炎丨半年前動手術　72歲藥劑師包尿片賣口罩：想做多一點

2019冠狀病毒（COVID-19）持續肆虐，各國均出現口罩荒，台灣是首批實施口罩限制出口的地區之一，政府更推出「口罩實名制」，確保民眾可分配到抗疫物資。為了應付購買口罩的需求，不少藥局都要加班營業，辛苦了一眾藥劑師，當地一名患泌尿道疾病的72歲老藥劑師更甘願穿上成人尿片，節省去洗手間的時間服務購買口罩的街坊，感動大批網民。

72歲的老藥劑師陳盈舟半年前才動過手術，但看到民眾對口罩的需求使他甘願穿尿片抱病服務。（三立新聞片段截圖）

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「我還可以做，為什麼不多做一點？」大半生於台南獨自經營藥局的藥劑師陳盈舟已屆72歲高齡，半年前才動過泌尿道疾病手術的他，不惜包着成人紙尿褲服務街坊，更報名加賣口罩，成為33間增量銷售口罩的藥房之一。

陳盈舟說，曾於周末見到民眾為口罩大排長龍，才得知需求比想像中還要大，故自己也甘願多做一點服務他們，「我是有癌症的人，後半生不曉得什麼時候走，走以前做一些對國家有貢獻的事，我覺得這樣子實在沒什麼」，談到對工作的熱誠，他也不禁流下淚來。

談到對工作的熱誠以及民眾的需要，陳盈舟不禁流下淚來。（三立新聞片段截圖）

半年前才開過刀，本應花時間休養的陳盈舟卻選擇站到抗疫前線服務，為了節省去洗手間的時間，他決定穿成人尿片工作，「因為大動作的話會漏尿，還是要穿，穿紙尿褲可以直接尿下去沒關係，沒有跑廁所的問題」。

陳盈舟說，新冠肺炎是他當藥劑師以來遇過的最大挑戰，為了節省去洗手間的時間服務購買口罩的街坊，他不惜穿上尿片工作。（三立新聞片段截圖）

陳盈舟說，新冠肺炎是他當藥劑師以來遇過的最大挑戰，由於每日都有大批民眾到店購買口罩，他於收舖後才有空分裝口罩，預備翌日發售，分裝600個口罩便需花兩小時，「累是累啦，我兩個多月沒看電視了，回家洗完澡倒頭就睡了」，幸好同為藥劑師的兒子從醫院下班後也會回店幫忙。

陳對工作的熱誠感動不少民眾，有街坊笑言陳售賣的口罩「附有洋蔥」，亦有人專誠帶同生果到店為他打氣，「這個口罩其實他沒有賺甚麼錢，但是他能夠這麼用心，用那麼多的時間，讓我們領到口罩，很感動，現在社會能這麼有愛心的人真的很少了」。

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