新冠肺炎丨世衞伙「假人」宣傳防疫　百萬粉絲虛擬網紅出Po助籌款

2019冠狀病毒（COVID-19）在全球肆虐，各國出盡辦法宣傳防疫資訊。世界衞生組織最近找來在網上擁有逾110萬粉絲的「虛擬網紅」Knox Frost合作，希望以他對年輕一代的影響力，呼籲民眾保持社交距離，並捐款支持世衞的新冠病毒團結應對基金（COVID-19 Solidarity Response Fund）。

虛擬網紅Knox Frost日前在Instagram發帖，稱正與世衞聯合對抗新冠病毒疫情。（IG截圖）

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世衞今次選擇合作的Knox Frost事實上並非真人，而是透過CGI（電腦合成影像）製作出來的「網紅」，但他在網上舉手投足都與真人無異。雖不存在於現實世界，但Knox Frost有自己的穿衣打扮、社交生活、成長故事等，不時於Instagram發文與粉絲分享。

事實上Knox Frost並非真人。（IG@knoxfrost）

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20歲Knox Frost來自美國亞特蘭大，去年2月首現於Instagram，至今已有超110萬個用戶追蹤。他周四（3日）發帖表示，正聯同世衞對抗冠狀病毒，「向他們展示年輕世代同在場戰鬥中」，亦呼籲民眾應保持社交距離和勤洗手。

有市場營銷公司指出，這些「虛擬網紅」能讓重要防疫資訊傳達至Z世代，稱他們往往會成為頭條新聞和擁有高知名度，透過他們宣傳，能不必擔心像邀請真人時，訊息或受該人在公眾場合的言行所影響。