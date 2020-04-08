日緊急狀態宣言台台播　東京電視台唔播介紹壽司　終屈服嚇親觀眾

2019冠狀病毒（COVID-19）疫情下，日本昨日（7日）向7個都府縣發佈緊急事態宣言，惟不少日本網民留意到，向來「堅持自己」的東京電視台，在各個大台播出緊急新聞時，還在播節目介紹杯裝壽司。不過，可能情況實在太緊張，東京電視台終於暫停節目，破例在晚上改播特備節目，令網民大為緊張，高呼：「全國性災難！」

日本主要電視台今日播出緊急狀態宣言的消息，唯獨東京電視台在播原定節目。（Twitter圖片）

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日本向來流傳「東京電視台最強傳說」，社會發生大事也絕不更改節目表，如常播動畫、美食及購物節目，網民戲稱只要東京電視台節目如常，那世界仍然安全。就連今日發佈緊急事態宣言，其他5個大台，包括日本放送協會、日本電視台、TBS電視台、富士電視台、朝日電視台都在投緊急報道時，東京電視台仍然在播飲食節目，多名日本網民截圖，當地時間5時44分，全部大台出現首相安倍晉三時，東京電視台仍在介紹杯裝壽司，故網民均留言說「緊急事態沒什麼大不了」。

當地時間7時，東京電視台「歸隊」播安倍見記者，令日本網民大為緊張。（Twitter圖片）

由於安倍晉三於日本時間7時見記者，其他5個主要電視台早早更改節目表，唯獨東京電視台維持原定節目。不過，發布緊急事態宣言始終是大事，去到傍晚，該台終於在7時播放首相講話，雖然整體內容遠較其他電影台短，但此舉嚇得日本網民措手不及，高呼日本進入「真緊急狀態」、「發生全國性災難」。

東京電視台的經典事件：

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去年日本宣布新年號「令和」時，各大電視台都在播首相安倍晉三見記者，只有東京電視台仍在播飲食節目。據悉，東京電視台不輕易改動節目，是因為缺人缺錢，無法派記者到前線做直播，上次破例改動節目，已是「311大地震」時，該台做了33小時緊急報道，隨後又轉回播動畫，是最早回復日常的電視台。

（綜合）

日本網民流傳的災難等級：

一級：NHK播放特別節目 = 該注意了

二級：TBS、富士、朝日、日本電視台播放特別節目 = 該警戒了

三級：東京電視台插入字幕了 = 也許要避難了

四級：東京電視台變更節目表 = 真的該去避難了

五級：總理發表對國民通報 = 緊急狀態

六級：東京電視台停止播放動畫，直接播出緊急節目 = 世界要滅亡了