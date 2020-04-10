日本busker Mr. Wally稱疫情下難返家鄉　途人少減打賞陷生活危機

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響各行各業，「生意」大減不只實體店舖，還有一眾街頭藝人。來自日本神戶的街頭音樂人Mr. Wally，現時仍然身處香港，他指原訂3月回日本的航班因疫情被取消，現時機票昂貴故未能回日，但街上人流減少令他陷入生活危機，復活節期間將在facebook直播表演，希望喜歡其創作的人能多多支持。

Mr. Wally表示，因為原訂3月回日本的航班被取消，加上機票昂貴令他只能留港，惟現時街上人流減少，「出現了生活危機」。（fb「Mr. Wally」）

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Mr. Wally數年前隻身來港表演，曾在旺角行人專用區busking（街頭賣唱）而為人熟知。他昨晚（9日）在facebook發「緊急通告」，指3月時回日本的航班被取消，其他航空公司的機票價格急升也難以負擔，故一直留港。



他續稱，曾嘗試努力表演盼望幫補生活，「也希望能夠為艱苦地生活在疫情之下的各位帶來歌聲」，惟明白市民現時不能聚集，街上路人很少，願意打賞的人也減少，「因為這樣，我都出現了生活危機了」。

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Mr. Wally透露會趁着復活節一連4日在facebook開Live，希望大家能夠安在家中欣賞，歡迎喜歡他音樂和歌的人「打賞」支持，「就算只有少少也好，在我以歌聲為大家打氣的同時，現在我也很需要大家的支持」。



不少網民及粉絲看過帖文，都為這名留港busker留言打氣，表明會經網上支付工具「表心意」支持。