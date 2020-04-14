結婚20年首放閃　木村拓哉曬與工藤靜香合照　賀妻50歲生日快樂

日本國民偶像木村拓哉拍下不少經典代表作，事業有成之餘，家庭生活都十分美滿，但他和妻子工藤靜香結婚20年一直保持低調，幾乎沒有公開過合照。直至今日（14日）工藤靜香50歲生日，木村拓哉竟首度在微博貼出兩人的合照，引來網民一片熱論，「躲了20年，也該放閃了」。

照片中，木村拓哉從背擁着工藤靜香，一隻手捏着工藤靜香的臉頰，工藤靜香嘟起嘴，木村拓哉則露齒大笑。（微博圖片）

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踏入14日凌晨，木村拓哉準時在微博貼出和妻子工藤靜香的合照，並留言稱「happy birthday!!」。照片中，木村拓哉從後擁着妻子，一隻手捏着對方的臉頰，工藤靜香配合動作嘟起嘴，令丈夫露齒大笑，畫面散發着一片甜蜜，而兩人背後牆壁掛着的相片則被「打格仔」遮蓋。

去年木村罕有於微博以文字祝賀太太生日，已引來粉絲熱論，今次是20年來首次「放閃」，粉絲們更是十分激動，紛紛留言指「小孩都長這麼大了，還能這麼閃」、「低調這麼久了，真的可以好好閃一下」、「好幸福美滿」。亦有人直言很羨慕工藤靜香，祝福他們「繼續幸福下去」。而兩人的女兒木村光希和木村心美也在社交媒體貼出童年照，向媽媽送上生日祝福。

當年兩人結婚的消息轟動一時。（資料圖片）

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木村拓哉和工藤靜香的愛情其實經歷過很多風雨，木村曾跟模特兒伊藤香里拍拖9年，成名後因壓力無奈分手。之後他在好友酒井法子的介紹下，認識比他年長兩年、同樣喜愛滑浪的工藤靜香並相戀閃婚。

工藤靜香為了丈夫漸漸淡出娛樂圈，亦因為這段感情，她變成「女人公敵」，屢次被選為「最討厭女星」，收過無數的恐嚇信。至近年她更被指「走樣」，更傳出離婚傳言，不過一張甜蜜合照已證明木村拓哉當年的選擇非常正確。