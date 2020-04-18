45歲吳彥祖近照髮線再創新高點　網民嘆「老了」　粉絲撐：我OK

再帥氣的男神都敵不過脫髮的命運！45歲的吳彥祖（Daniel）近年長居美國，甚少回港現身公開場合，但最近一張汽車品牌宣傳照卻引來網上熱議。雖然男神chok爆坐在駕駛座魅力不減，但其側面身影令髮線上移的情況表露無遺，差不多退到頭頂位置。網民紛紛傷心感嘆「老了老了……」，不過有人力撐稱「仍然好帥啊」。

吳彥祖chok爆坐在駕駛座魅力不減，但其側面身影令髮線上移的情況表露無遺。（吳彥祖FB圖片）

吳彥祖近日為一個汽車品牌拍宣傳照，並將照片放上Instagram，其中一張卻讓人擔心其髮線再次升到新高點。戴着太陽眼鏡的男神，坐在復古小小的車廂內，低頭看着手機，但其左邊側面的髮線明顯有繼續上移的跡象。

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事實上男神的髮量問題經常成為焦點，Daniel亦曾貼出16歲的照片自嘲「我希望我可以拿回所有頭髮」。上月台灣藝人謝怡芬在IG上載與吳彥祖在美國的合照，只見他的髮線確實已往後移，從正面看清晰看到其發光的額頭，無遮無掩。去年亦有網民在街頭巧遇Daniel，驚喜得將合照放上網，結果其脫髮問題又成為關注點，除了整個額頭表露無遺外，頭頂兩旁還有幾根白髮，掩蓋不了歲月的痕跡。

吳彥祖近年髮線問題引關注 ↓↓↓

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Daniel亦曾貼出16歲的照片自嘲「我希望我可以拿回所有頭髮」。（吳彥祖FB圖片）

雖然男神都要經歷時間的洗禮，但很多網民都大讚吳彥祖帥氣不減，即使髮量減少，仍屹立於心目中數一數二的男神地位，「就算冇頭髮，我都很ok」，但亦有嘴賤網民笑言，「而家拍清朝劇就很方便了」。