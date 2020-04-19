Lady Gaga牽頭One World演唱會　網民最想Eason、學友唱咩歌？

國際慈善組織Global Citizen與美國樂壇巨星Lady Gaga聯合策劃「One World：Together At Home」網上直播演唱會，並將於美國時間4月18日下午2時（香港時間今月19日凌晨2時）於不同網上平合進行直播。今次演唱會除邀請一眾著名歐美歌手包括Taylor Swift、Billie Eilish、Céline Dion、John Legend等，香港歌神陳奕迅及張學友亦有份獻唱，不少網民得知消息，熱烈討論希望Eason及學友演唱的歌！

「One World: Together At Home」網上直播演唱會將於香港時間周日（19日）凌晨舉行，目的是為世衛WHO及前線人員打氣。今次演唱會主辦方Global Citizen早前發起「#TogetherAtHome」計劃，邀請著名音樂人在 Instagram 開直播演唱，鼓勵大家留在家中齊抗疫，多名歌手包括Coldplay 主音 Chris Martin、Charlie Puth、Camila Cebello、Shawn Mendes 等亦先後參與計劃。

演唱會官方早前公佈完整歌手名單，當中包括來自多國的重量級歌手，歐美地區除了頭的Lady Gaga，亦包括Taylor Swift、Billie Eilish、Céline Dion、Jessie J、John Legend、Rita Ora等，香港代表則是兩代歌神陳奕迅及張學友，不少網民得知消息亦極為振奮，紛紛拋出希望他們獻唱的歌單，當中除了大熱情歌，亦有不時是可以呼應如今疫症肆虐的作品。

陳奕迅亦有份獻唱。（資料圖片）

歌迷希望Eason獻唱的歌單

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香港歌神怎少得張學友。（資料圖片）

歌迷希望學友獻唱的歌單

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演唱會亦邀請多位重量級歐美歌手！

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如此破天荒陣容的演唱會，如果是實體場館應該多多座位都不夠，但這次只安排網上直播，全球網民可於Apple蘋果、Facebook、YouTube、Instagram、Twitter、Twitch、騰訊、阿里巴巴優酷等數位串流平台觀看，以下是其中2個直播連結。

《One World：Together at Home》演唱會直播連結

YouTube「Global Citizen」直播連結

Facebook「Global Citizen」專頁直播連結