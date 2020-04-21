PornHub推老少咸宜新網ScrubHub　全部片教洗手喺街睇都唔尷尬

PornHub是全球知名的成人網站，早前為了協助全球民眾留家抗疫，就免費讓全球用戶使用Premium帳戶。近日PornHub再宣布推出新網站ScrubHub，不但能「開心share」，就連在公眾場所睇片也不怕尷尬，皆因網站上的影片全為各地網民的洗手片段，目的是鼓勵觀眾勤洗手，身體力行避開新冠肺炎（COVID-19）。

PornHub宣布推出新網站ScrubHub，上載了成千上萬條各地網民的洗手影片，目的是以有趣方法提高民眾的衛生意識。（ScrubHub網站截圖）

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PornHub早前宣布，與藝術家Ani Acopian和Suzy Shinn合作，以本身的成人網站為模型，創建一個相似網站ScrubHub，上載了成千上萬條各地網民的洗手影片，目的是以有趣方法提高民眾的衛生意識，提醒大家建立良好的衛生習慣，並為新冠肺炎的相關慈善組織籌款。

作為PornHub的「翻版」，ScrubHub同樣有各種不同的分類影片，而為了吸引更多觀眾，洗手片段的名稱也「少少咸多多趣」，看起來就如成人影片片名，不過卻是老少咸宜、適合於公眾場所觀看的影片。除了睇片，ScrubHub亦提供為美國非牟利組織Invisible hands 和 Frontline foods籌款的連結，兩個機構分別為有經濟負擔的人及前線抗疫人員提供食物支援。

ScrubHub與PornHub一樣有各種不同的分類影片，不過內容老少咸宜，皆因全為各地網民的洗手片段。（ScrubHub網站截圖）

Pornhub副總裁Corey Price表示，過去數星期各界人士如政府官員、科學家、醫生及明星等都不斷強調，正確洗手以預防感染病毒的的重要性，「有時候輕鬆的內容可以是宣洩的渠道，有助培養社會凝聚力，我們認為這為Pornhub提供了一次難得的機會，使平凡而又重複的事物充滿歡樂」。

ScrubHub亦提供為美國非牟利組織Invisible hands 和 Frontline foods籌款的連結，兩個機構分別為有經濟負擔的人及前線抗疫人員提供食物支援。（ScrubHub網站截圖）

而兩名有份建立ScrubHub的藝術家Ani Acopian和Suzy Shinn亦指，網站由一個有趣的意念開始，對於能將創意及發放正面訊息結合起來感到高興，「我們希望將平凡如洗手的事，以我們唯一知道的方式，即通過開個玩笑的方式，使它變得有趣」。

（綜合）