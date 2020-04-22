屋企大火模型珍藏變灰燼　有一盒奇蹟倖存　防火物料令鐵道迷驚訝

不幸遇上火災令家中財物付之一炬相信不少人都欲哭無淚，近日有日本網民分享自己的家在5年前發生過大火，不過一個裝有鐵道模型的盒子卻只有表面受損，裏面的火車模型絲毫無損，令一眾鐵道迷都覺得十分驚奇。

有網民上載圖片，稱5年前家中曾經發生火災，而這一個盒裏面的火車模型卻絲毫無損。（twitter「yumeche_」圖片）

該名日本網民在twitter發文，稱家中發生大火之後，有一間房被燒毀，不少東西被燒成灰燼，只有少量東西可以倖存。而仍然「生還」的東西就包括數盒鐵道模型，又以其中一個綠色的盒子最為原整。

從他上載的照片可見，盒子形狀大致上完整，表面仍然可見完整的綠色包裝，不過原本的白色包邊就被燒至變灰色。打開盒子就可見裏面放有數節火車模型，而放置模型的防震棉沒有受到太大損害，近看模型可以看到保持得相當完整，相信狀況沒有受到大火影響。他亦同時上載其他牌子模型盒的情況，可見損毀嚴重出現變形甚至完全燻黑，裏面的車子亦都有被熏黑的情況。

模型盒可以有如此防火效果，令不少網民都表示震驚：

同場加映！（香港01製圖）

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