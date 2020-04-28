英國博物館員工居家抗疫　為倉鼠建迷你美術館　可愛道具超像真

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，不少國家的休閒及娛樂設施亦因此關閉。而英國一博物館員工近日留在家中抗疫，忽發奇想為2隻寵物倉鼠製作一間迷你美術館，當中的小擺設造得非常細緻，更掛上了數幅名畫，像真度非常高，就連大批網民亦力讚主人超有心思。

英國一博物館員工Filippo近日留在家中抗疫，忽發奇想為2隻寵物倉鼠製作一間迷你美術館。（Twitter圖片）

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於倫敦維多利亞與艾伯特博物館（Victoria and Albert Museum）工作的菲利普斯（Filippo Lorenzin）與他的女友Mariannabe，近日在外國討論區Reddit上載片段，表示因停工而要留在家，但又無所事事，忽發奇想為2隻寵物倉鼠Pandoro和Tiramisu製作一間迷你美術館。

他們更大方分享當中的製作步驟，美術館雖然只有一個展區，但亦絕不馬虎。菲利普斯與女友先起規劃草圖，更打造不同擺設，由實木地板、告示板、座位、參觀簡章、附QR CODE的說明牌等，可見菲利普斯把以往的工作經驗亦放在設計當中。

當中亦有不少具心思的彩蛋，例如把倉鼠們Pandoro和Tiramisu的名字寫在座位上，又在告示板上標示了「請不要咀嚼PLEASE DON‘T CHEW」的警告。而菲利普斯更以倉鼠的樣子繪畫4幅經典名畫，包括：維梅爾的《戴珍珠耳環的少女》、孟克的《吶喊》、克林姆的《吻》以及達文西的《蒙娜麗莎》。

片段亦記錄了2位「尊貴的客人」Pandoro和Tiramisu的參觀過程，可見牠們本來亦有守規，在名畫面前只是「眼看手動」，不過後來牠們改不了貪玩的性格，還是把高腳椅咬得支離破碎，又弄歪了座位。菲利普斯又笑言：「在拍攝的過程中，沒有倉鼠或展場工作人員因此受傷。」

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大批網民表示倉鼠們非常可愛，又大讚菲利普斯及女友非常有耐心又心思細密，完美呈現一間小動物專用的美術館，「太棒了」、「倉鼠還是改不了咬東西的習慣」、「也太用心了吧」。

（Twitter、Reddit）