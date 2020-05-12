【慎入】兩歲都柏文石頭充饑　爛脷全身傷不治　冷血主人判囚半年

美國俄亥俄州（Ohio）2歲都柏文犬「盧西弗」（Lucifer）慘遭36歲主人尼納弗（David Neanover）長期虐待，警方去年4月救出盧西弗時，牠不但體重過輕，身上滿布傷痕，失去了部份舌頭，且曾被迫食石頭充饑；雖然盧西弗獲動物組織全力搶救，惜最終仍不治，而主人尼納弗則在上周四（7日）罪成，被判入獄180日。

警方當日發現盧西弗時，牠被鐵鍊鎖住，全身遍布鮮紅色傷痕，牠隨即被送到動物保護組織「動物之友人道協會」（Animal Friends Humane Society）接受檢查，驗出體重較正常輕20磅，身體受葡萄球菌感染（staph infection）且舌頭潰瘍，導致難以進食，X光照片甚至顯示牠胃內有石頭。

警長瓊斯（Richard Jones）說︰「沒有正常人看着這隻狗的狀況覺得可以接受，單看照片已令人難受，若親眼目睹，恐怕會更難過」；可惜經過5日治療，盧西弗因傷勢太重終告不治。

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尼納弗的辯護律師曾表示，盧西弗是因為其他健康問題致死，絕不是餓死；而法院去年拒絕控告尼納弗虐待動物的重罪，改控較輕罪名，一度引發民眾上街抗議，有人甚至去信要求重判尼納弗：「尼納弗令這隻擁有純潔靈魂的狗活在地獄中，還把牠取名為『Lucifer』（意指惡魔），但現實中他（尼納弗）才是惡魔。如果我來判刑，一定會以其人之道還治其人之身，讓那些虐待動物的人遭懲罰。」

今年3月，尼納弗在開審前兩天決定放棄答辯，至上周四終被判罪成入獄180日；另外他還被控以一項家庭暴力罪，且已認罪，同樣被判刑180日，兩刑期同期執行。