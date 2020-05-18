30萬首期購32樓預售單位　完工得29層　河南業主買了「空中樓閣」

河南省鄭州市一名姓趙的女業主，2015年買下「天倫錦城」10號樓32層的一個單位，首期30萬元人民幣（約32.7萬港元），樓盤近日完工，趙女卻發現全棟樓總共只有29層，遂要求開發商退款，惟對方多次推諉拒絕，至今投訴無門。

公開資料顯示，天倫錦城由天倫集團負責興建，10號樓盤位於東風路與天明路交匯處的東南角，總佔地65畝，總建築面積22萬方，由8棟板式高層及2棟多層圍合而成，整體規劃近1600戶。

趙女表示，5年前買下單位，均價每平米1萬左右，當時置業顧問曾出示10號樓的規劃設計圖，圖紙上清楚顯示共有32層，於是與開發商簽約及付首期，然而樓盤延至2018年底才動工。趙女起初沒有多想，只覺得「晚一點才能住到房子」不是大問題，但近日前往樓盤現場才發現總共只有29層，30層以上全部「消失」，「我們買的房子成了開發商圖紙上的紙房子，這不是欺詐是甚麼？」

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「5年前的樓價與現在一樣嗎？」

後來趙女多次向開發商要求退款，對方卻推諉拒絕，至今未獲合理解釋；她與其他業主聯絡，驚悉約有10人與她面對同樣情況，故決定要求當局介入調查，並向媒體投訴。開發商其後表示，願意向事主退還首期

當地傳媒報道，鄭州城鄉規劃局網站上天倫錦城的工程規劃文件顯示，10號樓規劃設計為29層建築，公示日期為今年1月15日至2月3日，代表樓盤出售5年且動工近一年後才有官方批出的規劃文件；有業內人士指出，該樓盤涉嫌未批先建及違規預售。

據內地房地產網站數字，2015年鄭州樓價每平方米約8800元，今年已漲到每平方米約13500元。不少網民亦抱不平，「5年前的樓價與現在的樓價一樣嗎？只退錢能買當時一樣條件的房子嗎？」、「不能退款就完事，涉嫌欺詐，起訴吧」、「老百姓買樓真不容易，開發商這是典型的欺詐，赤裸裸的詐騙」。