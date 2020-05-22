喵界紐亞！英足球員愛貓守門技術驚人零失球　網民：國家隊快簽牠

如果舉辦一場動物界足球比賽，守門員位置必定非喵星人莫屬！英國足球員兼Youtuber Chris Dixon近日上載一條有趣短片，只見其愛貓在龍門前發揮最強守門身手，將Dixon的射球統統撲出，球球精彩，網民看完都拍案叫絕，紛紛大讚「國家隊需要牠」。

【喵界紐亞】強守門身手，將Dixon的射球統統撲出。（影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

Chris Dixon的愛貓名叫喵·紐亞（Meownuel Neuer），靈感來源正正是德國著名國家隊門將文奴爾·紐亞（Manuel Neuer），但沒想到兩者不但名字相近，貓咪守門技術竟然同樣「盡得真傳」。

喵界紐亞展身手逐格睇 ↓↓↓

+ 2

從他上載的Twitter影片可見，Dixon在家中客廳放了一個小型足球龍門，無論他用多種方式上上、下下、左左、右右地射門，喵·紐亞都能捉到路，將球飛身擋下，有姿勢得來又有實際，連主人都驚嘆「我知道叫我家貓咪『喵·紐亞』是錯的」。

Chris Dixon的愛貓名叫喵·紐亞（Meownuel Neuer），靈感來源正正是德國著名國家隊門將文奴爾·紐亞（Manuel Neuer）。（資料圖片）

該有趣影片短短兩日已超過1000萬次觀看，網民嘖嘖稱奇，大讚「現在起這貓是我最喜歡的球員啊」、「絕對是喵界紐亞」，又有人建議英超球會阿仙奴要快快搶先跟他簽約，「他們很需要這貓」。

Knew naming him Meownuel Neuer was a mistake pic.twitter.com/w3MrwH5Opn — Chris Dixon (@chrismd10) May 18, 2020