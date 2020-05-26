雙面貓「餅乾與肉汁」只活了3日　女主人：牠在我掌心離開了！

美國俄勒岡州（Oregon）一隻家貓上周四（21日）誕下6隻幼崽，但其中一隻竟然是「雙面貓」，擁有完整的兩雙眼睛、兩個鼻子及一對嘴巴；女主人京治（Kyla King）替牠取名為「餅乾與肉汁」（Biscuits and Gravy），然而雙面小貓僅活了3日就去世；京治坦言，雖然相處時間不長，但她永遠不會忘記雙面小貓。

當日初見雙面貓，京治感到非常驚訝，隨即拍照上載到Facbook，並向獸醫詢問專業意見，希望能照顧好牠；京治一家人還替雙面貓開設Facbook專頁，方便與網友分享牠日後的成長點滴，可惜天不從人願，雙面貓最終在周日（24日）去世，只活了3日。

雙面貓之死，京治表示哀悼，在Facbook寫道：「牠食量很大，經常要去大小便，以牠如此細小的身軀卻要支撐兩個頭部，相信牠一定很辛苦。我很榮幸能成為牠短暫生命的一部分，牠為很多人帶來歡樂和希望。我們非常愛護和照顧牠，而牠就在我掌心中離開了！」

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網民亦紛紛對此表示悲痛，留言稱「雙面貓並不長命，而你們願意花心血去照顧，並為牠付出，實在非常了不起」、「多謝你向我們分享牠的故事，希望你能節哀順變」、「雖然聽到牠的死訊很傷心，但你已告訴我們，原來每一隻寵物都是天賜的禮物」。

據了解，雙面貓又被稱作「雅努斯貓」（Janus），取自神話中的雙面神，成因有可能是胚胎在分裂為雙胞胎時沒有完全分離，以及2個胚胎在初期沒有完全融為一體。美國曾有一隻雙面貓「法蘭克和路易」（Frank and Louie）活到15歲而廣為人知，且成為了健力士世界紀錄最長壽的雙面貓。