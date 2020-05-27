女友纏綿時播大悲咒仲話好和平　台男崩潰　網民：超渡兩億顆精子

播放音樂是營造氣氛的好方法，纏綿時播音樂增加情趣更是不少情侶的習慣。不過有台男發文抱怨，稱女友口味異於常人，親熱期間竟喜歡播放佛經《大悲咒》，令他非常不解。帖文引來網民抵死回覆，紛紛留言估計樓主女友的用意。

有台男發文抱怨，稱女友親熱期間竟喜歡播放佛經《大悲咒》，令他非常崩潰。（資料圖片）

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該名台男日前於facebook群組「爆怨公社」發文，稱要抱怨女友，指明白有人喜歡在親熱時播音樂營造氣氛，但女友喜好太過特別，令他非常崩潰：「為啥要放大悲咒？」

他說曾問女友選曲的原因，「我問妳為什麼，妳說是有和平的感覺」，然而得到答案後仍不明白，只能網上發文訴苦：「和平？有人能跟我說說和平是什麼感覺嗎？」

樓主稱女友曾指《大悲咒》聽起來有「和平的感覺」，故喜歡在親熱期間播放。（《噢！我的鬼神大人》劇照）

帖文引來網民爆笑回覆，紛紛留言向樓主解釋《大悲咒》與「和平」的關係，「她覺得那是她放鬆跟舒服的感覺吧」、「超渡那兩億顆精子吧，那可都是生命啊」、「還好她不是放往生咒」、「大概是想減低你精子的殺戮之氣，這樣比較不會受孕」、「大悲咒本身也就是個樂曲而已，是什麼東西應該是人定義上去的，而音樂這種東西聽起來感受如何也是因人而異的」。

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對於有網民認為樓主將舊文「回帶」，他事後留言解釋，指女友並非台灣人，故其實聽不懂《大悲咒》的意思，「但她覺得聽起來很好聽，就變成我說的那樣」。