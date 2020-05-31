【見到都飽】大胃王主婦每餐煮巨量食材　用大豬扒夾飯變三文治

美食當前自然有好胃口，日本一名主婦不時於Twitter分享大份量晚餐，食量極為驚人，無論壽司、麵包、烏冬都變成加大碼，再配上不同炸物、小食足夠多人享用。不過她似乎仍未滿足，最近更自創全新美味豬排三文治，成為Twitter的熱門話題。

日本主婦Mogu數年前開設Twitter帳戶，開始每日分享其美食照。（Twitter圖片）

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日本主婦Mogu在數年前開設Twitter帳戶，其後開始每日分享自家美食照。自稱大食量的她非浪得虛名，每餐均多份量、多款式，白飯猶如一座大山，湯烏冬、炸物、壽司放滿一盤，足以多人享用。相反胃口較小的丈夫，每餐只吃一碟份量。

自稱大食量的她非浪得虛名，每餐亦要多份量、多款式。（Twitter圖片）

最近Mogu自創用兩大塊豬扒夾着巨量的飯，她解釋豬扒是在當地驚安之殿堂超市以每塊298日圓（約21港元）買到，白飯則準備了約750克，大概等於3.5碗飯，食量誇張得很。

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大份量料理在Twitter瘋傳，網民對Mogu的驚人食量大感佩服，「真的吃得完嗎」、「這是巨人的食量啊」、「太可怕了」、「丈夫沒怨言嗎」。但亦有網民擔心Mogu的健康，認為這食量太恐怖，「這樣吃不會過飽嗎」、「難以置信」、「還是吃少一點吧，真的太多了」、「為你的身體感到擔憂」。

（Twitter）