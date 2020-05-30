台男入停車場驚見「橙衣人上吊」　真相笑死網民：真的會嚇漏尿

停車場人迹罕至，陰森的氣氛甚至變成恐佈片題材，最近有台灣網民就分享開車入停車場時的驚嚇畫面，竟看到「橙衣人上吊」，遂拍照上傳到facebook，大批網民看過照片並得知真相後甚有共鳴，紛紛表示真的會「嚇到挫（瀨）屎、漏尿」。

有台灣網民最近開車到一處地下停車場，未料被「橙衣人」大嚇一跳。（fb「爆廢公社」）

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一名網民日前在facebook群組「爆廢公社」發文，稱自己最近開車進入地下停車場後，竟清晰看到一個「橙衣人」半天吊，隨即嚇得大叫；惟當他仔細一看，原來影子的真身是雨褸，應是有人隨手將雨褸掛在停車場的天花板管線上，乍看之下猶如有人上吊。

照片引來網民熱議，深受其害的樓主不禁直斥：「雨衣曬這樣是幹什麼啦。」不少網民亦有同感，「以為是恐怖片的片段截圖」、「以為是上吊，太嚇人」、「7月還沒到就提早出來了」。另外有人則樂觀表示，「以後真的碰到鬼也以為是雨衣，這樣就不怕了」。

同時部分網民分享類似經驗，稱大廈樓梯轉角也是晾雨褸「黑點」，形容再配上昏暗的光線難免「嚇到漏尿」，又指家人就是喜歡把長衣晾在高處，回家時經常被嚇一跳。

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