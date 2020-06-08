稱打機3天不歸家　大媽踩上網吧威脅不准招待阿仔：這樣兒子毀了

父母管教子女應該先由自己做起，將責任轉嫁他人似乎不太說得通。北區一間網吧的負責人日前於網上發文，稱一名操普通話的大媽帶同16歲兒子上門，投訴網吧招待兒子，以致他3日沒歸家令「兒子毀了」，同時要求網吧職員勿再做兒子的生意，否則自己不怕犯法，會將網吧大肆破壞，引來網民熱議。

北區一間網吧的負責人發文，稱有媽媽帶同兒子「踩場」，指兒子沉迷打機，要求網吧不能再接待他，否則會到場破壞。（fb群組「North District 北區」）

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該名網吧負責人於facebook群組「North District 北區」發文，稱一名太太帶同16歲「高你成個頭、牛咁大隻」的兒子到網吧「宣示主權」，指兒子沉迷打機，質疑因網吧願意接待兒子，才令他3日沒回家，要求職員切勿容許兒子再次光顧。

從他上載的影片可見，該名媽媽走到接待處前，指出只要職員翻查「監控」就能見到兒子曾到網吧的畫面，稱「我們不需要解釋，雖然我是說國語，但是我比任何人都懂得該要去怎麼處理」。她又動之以情，稱獨自照顧兒子不容易，而且兒子年紀小，「如果這樣打下去我的兒子毀了」。

職員看着該名媽媽感到一頭霧水，遂問她「想怎樣」。而該媽媽聽到這句似是早有準備：「對，說得好！現在我告訴你，就是我的兒子以後再來的話，就不允許他來了，不要讓他進來，可以嗎？」職員未有回應，該媽媽竟揚言：「如果他來了，他打你的遊戲廳，我把你遊戲廳給打了，我犯法沒關係，但我的兒子不能毀掉！」

片段未有交代事件如何處理，但網吧負責人的回應卻獲不少網民讚好，他稱其生意並不屬於內地的遊戲廳，「大陸套遊戲廳法律，香港係冇嘅。租用者用部電腦做咩嘢，係租用者自由嚟㗎喎」。他又指該名媽媽稱兒子3日沒回家，但近日大多數人也會戴口罩，「我公司係唔會有人認得你個仔，你個仔有冇嚟過，我真係冇辦法答你」。

至於該媽媽稱若網吧再接待其兒子便會到場破壞，負責人則指不明白其用意，「你個仔唔打英雄聯盟，改打手提電話遊戲，你又拆左電訊公司？打籃球打到唔返屋企，你又走去拆咗人哋個籃球場？好在佢唔係追女仔追到唔返屋企啫，係嘅話咪人都畀你殺埋？」，直言其兒子不回家「根本就唔係因為打機」。

他又指，該媽媽要求網吧不招待其兒子並非解決問題的方法，「強烈表示貴家長應該主動禁止佢出境（意即離家）比較合理！更合乎雙方利益」，又重伸閉路電視片段用意是保障店方，「唔係用嚟俾人監控用嘅」。他直言，該媽媽應反省教育兒子的方法，「個仔3日唔返屋企，你應該反省下，佢亦都冇可能喺我鋪頭3日3夜，因為有咩理由有床唔瞓，鐘意畀錢坐喺度瞓覺？」

帖文引來網民熱議，不少人認為片中媽媽諉過於人，「自己教仔教唔掂就上人地舖頭嘈喧巴閉，係咪要全北區網吧配合佢？」、「自己教唔掂就走上嚟賴人，係唔係佢個仔寧願周街走都唔願對住佢呀」、「家下啲家長真是好鐘意姓賴，將自己教唔好仔嘅責任怪落人到」。

亦有人認為該媽媽理應關心兒子離家原因，而非要求別人不讓兒子打機，「家長永遠唔好考慮下點解發生啲咁嘅事」、「不懂反省自己做父母問題，下下怪別人/孩子，用威脅恐嚇式口吻去同人溝通，但仲以為自己好有道理好威咁，究竟係網吧毁了個仔定個呀媽毁了個仔呢」、「我覺得個仔有冇交帶同家教有關係多啲」。

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