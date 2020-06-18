江蘇男點蚊香用紙盒墊底　忘記內藏15萬元現鈔　意外燒着剩1.2萬

江蘇省南通市通州區一名姓李的男子為求「有覺好瞓」，臨睡前點起蚊香放在紙盒上，豈料燒着紙盒，連同盒內逾15萬元人民幣（約16.4萬港元）現鈔也被燒；他其後拿着該批殘缺紙幣往銀行求助，經工作人員點算及鑑定後，最終兌換得1.2萬元人民幣（約1.3萬港元）。

李男當晚點起了蚊香放在一個紙盒上，呼呼入睡之際，突然聞到一股刺鼻的煙味驚醒過來，發現紙盒疑被掉下的灼熱蚊香灰點着了燃燒起來；他將火勢撲滅後，才猛然醒覺紙盒內藏有逾15萬元紙幣，可是大部分已燒至焦黑；他形容那一刻「內心涼了一截」，感到非常自責。

+ 4 + 3 + 2

李男拿着燒剩的紙幣到南通市建行通州支行求助，工作人員告知，根據規定，兌換殘缺紙幣需要合資格的銀行職員專門進行點算及鑑定，而李男的紙幣「鑑定工作量會很大」，部份尚能辨別票面的紙幣可全額兌換，餘下的只能半額兌換。

經過逾兩小時的點算及鑑定，該批殘缺紙幣共兌換了1.2萬元人民幣，工作人員強調已盡力解決李男的燃眉之急，同時建議民眾家裡盡量少放現金，應及時存入銀行。

報道指出，蚊香在「悶燒」（一種相對低溫、沒有火焰的緩慢燃燒）時，火點最高溫度可達攝氏約700至800度，足以引燃蚊帳、棉布、紙張等物品釀成火災，因此點燃蚊香必須注意與可燃物保持距離。