韓國小兄弟拉麵學藝2個月變達人　揈麵架勢十足　每日操肌練臂力

所謂行行出狀元，只要多加練習，小學生都可以變「手打拉麵達人」，韓國一對9歲和11歲的兄弟，最近因高超的拉麵技術出演電視台節目，他們只花2個月便練出勝過不少餐廳廚師的技術，甚至每日操肌鍛鍊手臂力量。兩兄弟節目上示範「揈」麵，讓網民忍不住讚歎他們「有架勢」，掌握麵條的純熟度猶如藝術體操選手表演帶操。

韓國一對9歲和11歲的兄弟最近出演電視台節目意外引起熱議，他們只花2個月跟父親學習拉麵，技術卻比不少大人厲害。（YouTube影片截圖）

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這對兄弟幾乎每天都到父親的麵店練習，弟弟還要站上膠籃才能在料理桌上拉麵。父母受訪時表示，即使成年人花一年時間練習，也未必能做出手工麵條，兒子們卻只學習兩個月，認為他們很有天分。父親指兩兄弟擅長處理不同類型的麵，例如哥哥製作的素麵需細得像頭髮，能穿過針孔，一般學徒要用10年時間方能完全掌握。

父親表示，本來只想讓兒子體驗製作手工麵，以為他們很快便放棄，未料卻堅持至今。即使練習完回家，兩兄弟更主動做掌上壓、倒立等訓練，弟弟運動後坦言：「這很累，但我必須做，因為我需要訓練手臂力量做麵條。」

現時哥哥已能間中出店面做麵，在旁的弟弟卻尚未「出道」，在節目上一度灰心，但原來父親早已安排驚喜，日前找來朋友到店裏，吃弟弟製作的手打拉麵。看着客人一口接着一口，弟弟也滿足地說，「我現在知道做廚師的幸福了」。

節目播出後，不少網民留言鼓勵這對兄弟，認為大人看到他們的技術都自愧不如，「這些孩子長大後會成大人物的」、「想起自己每天都在房間偷懶」、「疫情下的新技能」、「還以為在看藝術體操，原來是麵條體操」。