潑「化骨水」殺老翁　台醫科生：原本只想嚇吓佢　官判終身監禁

台灣高雄一名18歲林姓大學生2018年7月與一名80歲老翁因爭用涼亭發生爭執，老翁倒地受傷，他本不欲追究，惟林男仍被警方提出起訴；其後，林男竟以「化骨水」（即氫氟酸，Hydrogen Fluoride）潑向老翁報復，導致其頭、臉及頸部等多處嚴重灼傷，冒出白煙，送院後不治；林男近日被法院判處終身監禁，同時須賠償老翁家屬235萬元新台幣（約62萬港元）。

林男原就讀高雄醫學大學，當日他在高雄市立文化中心涼亭內練舞，與傅姓老翁因場地使用問題發生衝突，期間傅翁被推倒在地，後腦勺流血受傷；警方接報到場，雖然傅翁表示不追究，但林男仍遭警方起訴，處以罰款3000元新台幣（約785港元）。

事發一個月後，林男收到裁處書，以為全因傅翁反口提告，竟去購買「化骨水」及電擊棒進行報復；傅翁在路上遇襲，身體多處嚴重灼傷，走避了約100米就不支倒在行人道上，送院後證實不治。

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「化骨水」具強烈腐蝕性

事後林男供稱，當時「只是想嚇嚇對方」，本身雙腿亦被化骨水濺中，「我到附近公廁沖水再回到現場，他仍坐在原處，以為他應無大礙，就離開去求醫，後來上網搜尋才知道這會致命」。家人辯稱，林男患有憂鬱症，嚴重影響判斷力，即使知道有關化學劑的毒性會造成傷害，但也只是出於傷害的念頭，難以肯定他蓄意殺人；然而法官未有接納有關辯解，最終判處林男終身監禁。

專家指出，「化骨水」無色但有強烈氣味，具有強烈腐蝕性和毒性，揮發會釋出白煙，一般用於工業上除污、除銹、蝕刻等；如果皮膚不幸接觸到，會造成化學灼傷，若不及時處理，可能導致皮膚損傷壞死、骨質溶解甚至死亡。