氣功師教情緒失控男停食治療　25歲仔療養院斷食54天亡　警查死因

治療情緒病應該找專業人士，而非「氣功大師」。黑龍江日前一名年僅25歲的男子因情緒問題入住一間療養中心，他其後跟隨「氣功大師」學習「停食療法」，被要求停食70天，結果堅持到54天時死亡。涉事氣功大師承認自創停食治療，但反指是死者自行延長停食時間才出人命。內地警方正調查事件，但這名大師再被爆出其他荒誕療法，被內地網民炮轟猶如邪教，疑騙病人錢。

內地一名年青男子仕往療養院學「停食療法」，絕食 54天死亡。 （澎湃新聞影片截圖）

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李姓死者生於1994年12月，僅25歲，家屬解釋因其就讀學校不理想，2017年畢業後情緒失控，其母聽說鐵力市的「氣功大師」劉尚林能醫百病，便送兒子到當地的日月峽老年森林康養中心治療。李男在療養中心內要學氣功、打坐還要節食，每天費用150元人民幣，還要花幾千元買一本有劉尚林簽名的經書。

李男的舅父劉金福說，李男稱該中心的大師教他要停食70天，病就能治癒，早前李男曾對舅父說心口很難受，至翌日他停食到第54天，李男母親發現兒子出現抽搐，即時找醫生仍為時已晚。事發後中心主任聲稱從未聽說氣功、停食之說，中心內只有森林瑜伽、拍手舞。

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不過內媒調查發現劉尚林是實際控制中心的人，也正是死者家屬所講的「氣功大師」。昨日（22日)劉尚林受訪稱前年見到李男時，他精神狀況差一直自言自語，來中心學森林瑜伽治療。劉表示中心一般只收老人，但李男情況特殊，而且和他感情要好，所以容許留下。劉承認「停食療法」由他發明，已經辦了30年，時長一般5至7天，只喝水不吃東西，他認為意外成因是李男私下延長停食時間所致，「是他一意孤行，不在任何人的監護下自己這麼搞」。

劉尚林是黑龍江日月峽大森林旅遊集團的董事長，療養中心只其中一個分支機構，網站訊息中有顯示「停食養生」，但寫出的時間也不是劉尚林所說的5至7天，網站稱聲一名69歲長淋巴結的老人，就停食了14天。

而且學員停食時飲的水也是收自劉尚林旗下公司，還被找出他曾組織學員集體「拍掌排毒」，聲稱拍掌20分鐘，免疫力可提高21倍，形容是「排毒聲浪泣鬼神」，他們聲稱劉尚林指導拍手排毒20分鐘後，學員的「體溫各高4.3度，免疫力提高21.5倍」。

鐵力市警方及民政局表示會調查李男死因，家屬已同意驗屍，據中心職員的講法，劉尚林目前在外面講課，行蹤不定，但民政局認為若有人透過療養中心招收年輕人學氣功，可能已超出經濟範圍，屬違法經營。

內媒指「氣功大師加節食治療」是內地近年流行的養生復康套路，甚至有些「大師」宣傳「節食可以餓死癌細胞」，雖然治療方式奇怪，但在社會上有不少擁護者。網民看完事件後大感無奈，「還堅持了54天，這是沒想到的」、「大師先來個100天不吃飯試試看」，又批評這儼如一個「邪教組織」。