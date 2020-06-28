大圍海鮮檔主疑出蠱惑「反牌」加價　街坊險中招：被踢爆仲惡過你

街市買餸最怕遇上不老實的店家，即使被騙也難以追究。有大圍街坊日前在網上發文，指摘區內某海鮮檔疑「出老千」，趁客人拿錢一個不留神時火速「換牌」，要求收取更多錢，一旦事敗也面不紅耳不赤地大聲呼喝客人。事主最終未有上當並即場揭穿騙局，事後在網上發帖提醒其他街坊小心中招。

不少海鮮檔會在貨物上放上價錢牌，老實的商戶會以「明碼實價」發售。示意圖。（資料圖片）

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在大圍居住20多年的街坊上周五（26日）在facebook群組「大圍友聯盟」發帖，稱自己日前險些被1間海鮮檔騙錢，希望分享其行騙手法以驚惕其他街坊。他指涉事檔主為一對男女，當他選中原本定價40元的海產後，檔主便趁他拿錢期間，「好快手反轉個牌，跟住收你$45」。

事主續稱，即使他當場拆穿對方的詭計，也被男檔主大聲呼喝「係呀，唔小心反轉咗」，堅稱45元才是正價，「仲好惡問你要唔要」，事主聽後便離開海鮮檔。他補充指，涉事店家是由舊街市搬至新舖，早在舊址時已發生類似的騙局，惟之前檔主被客人揭穿後仍會道歉，並收回原價，現在卻倒過來指罵客人。

大圍街坊發帖指，涉事海鮮檔早未搬離舊街市時已經常「出老千」，形容檔主現在變本加厲會倒過來指罵客人。示意圖，非當事人。（電影《斷片之險途奪寶》劇照）

事主在文中直指涉事檔主「天真」，手法慢卻自以為能騙過客人，怒轟「以為自己係賭神高進，博冇人見到佢用老千手法轉牌，畀人踢爆仲惡過你」。他亦提醒，街坊若發現店內價錢牌的正反面標價相差3至5元的話，便很有大機會被騙，「等你攞錢時用老千手法反轉去貴嗰面」。

帖文一出，隨即有網民指自己或家人曾經受騙，「有試過，我即時話唔買」，有人則表示罷買；不過也有人網民不解，「街坊生意點解咁騙錢，多一兩蚊，最後換嚟以後唔幫襯，咁無着數㗎」。

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