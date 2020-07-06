馬路驚見寶馬私家車用紙皮手寫號碼當車牌　網民：咁都得？

車牌是車輛最重要的記認之一，香港更有相關法例規管。不過有網民發現，有私家車以簡單一塊紙皮寫上車牌號碼就上路行駛，認為做法難以接受。根據《道路交通(車輛登記及領牌)規例》附件4，車牌的字型、大小、間距、車牌物料都有規定，而紙皮車牌明顯未能符合。

有網民拍到有私家車以紙皮手寫車牌上路。（網上圖片）

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網上最近流傳一張照片，可見一部白色寶馬私家車的車尾車牌，竟然只是一張紙皮，上面寫有由2個英文字母及4個數字組成的車牌號碼。由於車牌太過簡單，相信遠處不能清楚看到上面的字，即使站在近處亦需要有照明配合才可以看到。

紙皮車牌引來網民熱烈討論，有人表示可能是舊車牌損毀才「臨時頂住」，更笑指「咪揸緊去整新牌囉」，有人則覺得暫時頂替的話亦無不可，「我都試過咁，行行下先發現，用紙頂住先再去整」。

根據《道路交通(車輛登記及領牌)規例》附件4，車牌樣式有多項規定，包括車牌字母及數字需要符合相關規定、式樣、比例，例如高度不得小於8厘米及大於11厘米。另外車牌號碼亦需要展示在一個符合相關標準的反光字牌上，車尾車牌需要為黃底黑字。

【搞笑路牌】（01製圖）

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